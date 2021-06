Un agriculteur construit un INCINÉRATEUR à souris pour sauver ses récoltes de la peste alors que l’Australie est dévastée par des rongeurs déchaînés

Un agriculteur désespéré a construit un incinérateur de souris de fortune pour sauver ses récoltes alors qu’une peste de rongeurs déchaînée ravage l’Australie.

La vidéo montre des milliers de souris tirées d’un convoyeur à grains et dans un tambour flamboyant de 44 gallons pour brûler les minuscules créatures vivantes.

TIC Tac

L’agriculteur a posté la vidéo de son incinérateur de souris fait maison sur TikTok[/caption]

TIC Tac

Il a été laissé sans raison au milieu de la peste des souris frappant l’Australie[/caption]

L’agriculteur, nommé seulement Andrew, a partagé son engin de fortune sur TikTok avec le clip devenu viral au milieu de la dévastation qui a frappé la Nouvelle-Galles du Sud.

Il a été vu cinq millions de fois car il craignait que la peste des souris ne ruine les moyens de subsistance de milliers d’agriculteurs et dure deux ans.

Andrew a affirmé que les souris infestaient les machines utilisées pour pomper le grain dans un silo.

Cependant, sa méthode plutôt élaborée pour se débarrasser des souris a fait sourciller et suscité des critiques.

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont déclenché d’horribles épidémies s’étendant sur 1 000 km de Brisbane à Melbourne et ont tourmenté des communautés agricoles pendant huit mois.

En seulement trois mois, deux souris peuvent déclencher une colonie de près de 400 personnes, se reproduisant rapidement jusqu’à des dizaines de milliers.

Andrew ne s’est pas repenti de ses actions malgré les critiques en ligne – montrant à quel point les agriculteurs sont désespérés à travers l’Australie.

« Je n’aime pas les souris mais c’est foutu », a déclaré une personne, à laquelle il a répondu « Tu es foutu ».

Il a ajouté : « Mieux que de les noyer vivants. « Mais la plupart d’entre eux sont morts parce que la tarière les a coupés en morceaux. »

Une autre personne a ajouté : « Je ne suis pas végétalien, mais sérieusement, pensez-vous que nous ne devrions peut-être pas les brûler vifs ?

Il a répondu : « D’accord, comment voudriez-vous que je le fasse ?

Andrew a également affirmé qu’il avait gagné un appel contre TikTok après que la vidéo ait été initialement retirée des plaintes des utilisateurs.

Twitter

On craint que la peste des souris ne dure deux ans[/caption]

Xavier Martin, vice-président de NSW Farmers, a déclaré que les agriculteurs abandonnaient leurs enclos à la peste des souris.

Ils craignent que les cultures semées là-bas pendant l’hiver ne soient simplement dévorées avant de pouvoir être récoltées.

M. Martin a déclaré: « Sans un effort d’appâtage concerté au cours des prochaines semaines, cela pourrait facilement se transformer en un événement de peste de deux ans. »

Et dans une tentative désespérée d’arrêter la menace de la souris, le gouvernement a obtenu 5 000 litres de bromadiolone, un poison toxique pour les rongeurs.

Il est surnommé « napalm pour souris » – et est actuellement interdit à l’agriculture dans toute l’Australie.

L’État a proposé de le fournir gratuitement si l’Autorité australienne des pesticides et des médicaments vétérinaires l’approuve.

La bromadiolone tue les rats et les souris en empêchant le sang de coaguler et peut être mortelle dès un jour de consommation du poison, selon le Centre national d’information sur les pesticides.

Cisiro

Les souris envahissent les fermes et les bâtiments de la Nouvelle-Galles du Sud[/caption]

La peste des rongeurs a causé des dommages incalculables à la côte est de l’Australie, décimant les récoltes et se frayant un chemin à travers les unités de stockage de nourriture.

Les souris ont également envahi les maisons, les écoles et les hôpitaux car elles se développent après de fortes pluies et des périodes de chaleur et de sécheresse qui ont conduit à une récolte exceptionnelle.

Un site Web MouseAlert financé par le gouvernement montre que les observations de souris ont doublé depuis mars – avec une augmentation des cas à Sydney et dans ses environs.

Channel 10 News Sydney a affirmé que les souris pourraient désormais « se diriger vers » la plus grande ville d’Australie pour « envahir » d’ici août.

Les agriculteurs ont partagé des images et des vidéos virales montrant des souris sortant des mangeoires à grains et des usines de stockage.





Une vidéo publiée précédemment par Sun Online montrait des souris sortant d’un silo alors que des ouvriers tentaient de le nettoyer.

La séquence d’horreur a été partagée sur Twitter par la journaliste d’ABC Lucy Thackray, qui a déclaré qu’elle avait commencé à « pleuvoir des souris ».

« Même si les grains sont dans des silos, les souris peuvent y accéder », a-t-elle tweeté.

Xavier Martin, céréalier de Nouvelle-Galles du Sud, a dit au Telegraph: « Après plus de huit mois de lutte contre le nombre croissant de souris, les agriculteurs attendent toujours l’aide du gouvernement de l’État pour frapper le sol et offrir un soutien pratique à notre communauté agricole. »