Un agriculteur biologique s’inquiète de l’assouplissement des réglementations pour les semences génétiquement modifiées

De nouvelles réglementations permettant une plus grande liberté dans le développement et la vente de variétés de semences génétiquement modifiées suscitent la dissidence parmi certains agriculteurs biologiques.

Allison Squires exploite une petite ferme céréalière en Saskatchewan, dont les cultures comprennent le blé, les lentilles et le lin. Elle est depuis longtemps fière d’offrir des options biologiques aux consommateurs, mais affirme que ce changement de réglementation menace son industrie.

« Je n’aurai pas nécessairement l’assurance que j’avais l’habitude d’avoir que la semence que j’achète est exempte de contamination GM (édition de gènes) et donc sans danger pour la production biologique », a-t-elle déclaré mardi à CTV’s Your Morning.

Le 3 mai, le gouvernement a annoncé des changements aux directives pour le développement des semences et la sélection végétale, assouplissant les directives concernant les semences génétiquement modifiées.

L’édition de gènes n’est pas tout à fait la même chose que les organismes génétiquement modifiés, connus sous le nom d’OGM.

« La façon dont ils le définissent ici est qu’il s’agit de n’importe quelle graine qui a été modifiée sans insertion d’ADN étranger », a déclaré Squires. « Des choses comme CRISPR ou des techniques comme ça, où ils activent et désactivent des gènes dans une séquence d’ADN. »

Les OGM utilisent le génie génétique pour transférer ou introduire de nouveaux gènes, en mélangeant des espèces pour en créer de nouvelles ou légèrement modifiées. Avec l’édition de gènes, les développeurs ne traitent que le matériel génétique d’un seul organisme et peuvent être en mesure de «modifier» le matériel génétique pour créer des cultures plus résistantes ou des cultures qui produisent un rendement plus élevé.

CRISPR est une technique d’édition de gènes qui gagne du terrain dans le monde scientifique en raison de sa capacité hautement spécialisée à cibler et à éditer des gènes spécifiques.

«Avant la mise en place de ces lignes directrices, toutes les semences génétiquement modifiées devaient passer par plusieurs processus d’évaluation, à la fois avec Santé Canada et avec l’ACIA (Fédération canadienne de l’agriculture)», a déclaré Squires. «À ce stade, s’ils étaient jugés sûrs pour être rejetés dans l’environnement, ils seraient alors répertoriés sur un site Web gouvernemental où les agriculteurs biologiques comme moi pourraient aller vérifier et s’assurer que nous ne plantons pas ces semences génétiquement modifiées. Maintenant que l’annonce a été faite et que ces nouvelles directives ont été publiées, tous les freins et contrepoids qui étaient en place auparavant ont été supprimés.

Squires, qui est également président de Canadian Organic Growers, craint que les directives assouplies n’empêchent les agriculteurs biologiques de garantir à leurs clients que leurs aliments sont entièrement biologiques.

Les responsables affirment que la décision d’ouvrir davantage de voies pour les semences génétiquement modifiées est de permettre plus d’opportunités que les permis de sélection conventionnels, ajoutant que des mesures sont prises pour garantir que cette décision tienne compte des besoins de certification biologique.

« Alors que le secteur agricole fait face au défi de nourrir une population mondiale croissante au milieu des changements climatiques, l’innovation est un outil incomparable pour augmenter notre production de façon sécuritaire et durable », a déclaré Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. un communiqué de presse.

« Tout en facilitant le développement de nouvelles variétés végétales à partir d’innovations en matière de sélection végétale, à la lumière des discussions avec le comité gouvernement-industrie, nous protégerons l’intégrité de la certification biologique. »

Le communiqué indiquait qu’un comité sur la sélection végétale serait créé pour surveiller le marché au fur et à mesure de l’introduction des produits génétiquement modifiés et qu’il élargirait la base de données sur la transparence des variétés canadiennes de Semences Canada pour garantir la transparence des variétés de semences individuelles.

En vertu des nouvelles lignes directrices, les plantes contenant de l’ADN étranger doivent toujours obtenir l’autorisation de l’ACIA avant d’être mises sur le marché, ainsi que les plantes qui ont la capacité d’avoir un impact négatif sur l’environnement.

Mais Squires craint que les directives assouplies signifient que les entreprises pourraient vendre des semences génétiquement modifiées aux agriculteurs « sans aucune déclaration du tout ».

« Nous savons que de nombreuses entreprises de développement de semences envisagent de développer des variétés génétiquement modifiées spécifiquement pour le blé », a-t-elle ajouté. « Donc, de mon point de vue, je vais être très nerveux au cours des deux prochaines années à propos des variétés génétiquement modifiées qui arrivent sur le marché et que je ne connais pas pour ma ferme. »

De nombreux marchés qu’elle et d’autres agriculteurs biologiques vendent pour exiger une garantie sans OGM, a-t-elle expliqué, et cela pourrait porter un coup dur à leur entreprise s’ils utilisaient accidentellement des semences génétiquement modifiées.

« En tant qu’agricultrice biologique, je dois prouver que je n’utilise aucune de ces technologies », a-t-elle déclaré. « Le génie génétique est interdit pour la production biologique, non seulement au Canada, mais à l’échelle internationale, donc si je plante par inadvertance des semences génétiquement modifiées non divulguées sur ma ferme, cela signifie que je cours le risque de perdre ma certification.

Le principal problème n’est pas l’existence de plus de semences ou d’aliments génétiquement modifiés, a déclaré Squires – c’est ce qu’elle décrit comme un manque de clarté sur la façon dont les consommateurs et les agriculteurs pourront faire la différence.

« Tout ce que nous demandons, c’est un moyen d’identifier les semences sur le marché », a-t-elle déclaré. « Nous ne nous opposons pas nécessairement à l’introduction de semences (génétiquement modifiées) – bien que ce soit mon choix personnel en tant qu’agriculteur biologique – mais nous demandons en fait au gouvernement de nous fournir un système de traçabilité obligatoire afin que nous puissions être assuré que l’entrée des semences sur le marché est prise en compte.