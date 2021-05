Un agriculteur belge redessine accidentellement la frontière avec la France en déplaçant une seule pierre

Un agriculteur belge du village d’Erquelinnes a fait sensation après avoir accidentellement redessiné la frontière du pays avec la France en déplaçant une pierre qui marque la frontière avec son tracteur à un endroit plus pratique. Il a fait cela sans même s’attendre au potentiel d’un kerfuffle international. Selon BBC, la frontière déplacée, qui avait été déplacée récemment de 2,29 mètres (7,5 pieds), a agrandi son pays d’origine d’environ 1 000 mètres carrés. Un passionné d’histoire locale, qui marchait le long de la frontière dans la forêt, a repéré la pierre hors de propos. La frontière entre les deux nations est d’environ 620 kilomètres et les bornes de pierre qui la définissent sont installées depuis plus de 200 ans maintenant. La pierre a été posée en 1819 et la frontière a été officieusement délimitée avant que le traité de Courtrai ne scelle l’accord en 1820.

Cet accident avait tous les ingrédients qui auraient pu se transformer en un incident diplomatique majeur entre les deux pays européens mais heureusement, les autorités locales des deux côtés en ont vu le côté drôle. Le maire d’Erquelinnes, David Lavaux, a partagé une photo d’une chaîne de télévision française en train de tourner la vidéo de la pierre de la frontière sur sa page Facebook. Dans la légende, il a écrit qu’il était heureux à mesure que la taille de la ville augmentait, mais son homologue de Bousignies-sur-Roc pourrait ne pas l’être.

Les autorités belges ont désormais prévu de demander à l’agriculteur de remettre la pierre à son emplacement précédent et de résoudre le problème à leur niveau au lieu d’impliquer la commission frontalière franco-belge. La commission n’est pas active depuis 90 ans.

Le maire d’Erquelinnes a déclaré en 2019, lors du 200e anniversaire de l’établissement frontalier, que la pierre était géo-localisée précisément. Bousignies-sur-Roc est une commune du côté français. Il a été créé en 1820 après la bataille de Waterloo qui a eu lieu en Belgique au cours de laquelle Napoléon a été vaincu.

