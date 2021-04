Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a évoqué ses plus grands scandales lors d’une conférence de presse, niant les informations selon lesquelles il aurait dissimulé les décès de Covid-19 et ciblant le maire de New York, Bill De Blasio, pour faire reculer les restrictions en matière de pandémie.

Les commentaires de Cuomo jeudi font suite à un rapport du New York Times alléguant que le gouverneur et ses collaborateurs « à plusieurs reprises » a annulé son ministère de la Santé pendant des mois pour obscurcir le nombre de morts dans tout l’État de Covid-19, en particulier dans les maisons de retraite.

Le gouverneur a nié tout acte répréhensible à ce sujet dans le passé, bien qu’il ait longtemps été allégué que les décès des foyers de soins à New York n’étaient pas signalés avec précision. Le pic mortel a été imputé, au moins en partie, à une commande précoce de Cuomo obligeant les maisons de retraite à accepter des patients positifs à Covid.





Lors de la conférence de presse à Buffalo, Cuomo a blâmé « politique » comme raison derrière les accusations. Il a également décrit comme des enquêtes à motivation politique sur l’utilisation présumée des ressources de l’État pour écrire son livre sur la pandémie, ainsi que des allégations d’inconduite sexuelle, niant tout acte répréhensible.

« C’était un sujet très amorphe et changeant, » Cuomo a déclaré à propos du décompte des décès dans les maisons de soins infirmiers, insistant sur le fait que son administration voulait simplement « exact » numéro.

«Nous avons dit au ministère de la Santé, assurez-vous que le nombre est exact, vérifiez le nombre. Ce qui se passe alors, c’est que le président Trump utilise non seulement une rhétorique politique, mais le président Trump se rend au DOJ et lance une enquête ». a-t-il ajouté, faisant référence au ministère américain de la Justice.

Le gouverneur a affirmé que toute controverse entourant les décès dans les foyers de soins est «Toute politique» et qu’un «Football politique» transformé en enquête «Ce qui a amené les avocats à faire très attention aux chiffres qu’ils publient.»

La défense de Cuomo n’a pas bien répondu à ses critiques, dont certains l’accusent ouvertement de mentir.

Un autre presseur UNHINGED du Pire Gouverneur d’Amérique. « Que vous soyez mort dans une maison de retraite ou que vous soyez décédé à l’hôpital … à qui attribuez-vous cette mort? » Vous, Andrew Cuomo. Nous attribuons ces décès à vous et à votre ordonnance fatale obligeant les patients COVID à entrer dans des maisons de soins infirmiers. pic.twitter.com/UEvLdQifVk – Elise Stefanik (@EliseStefanik) 29 avril 2021

« C’est une excuse BS et un mensonge, » Janice Dean de Fox News tweeté en réponse. La belle-famille de Dean est décédée au début de la pandémie dans les maisons de retraite de New York, et elle est depuis l’une des critiques les plus virulentes de Cuomo.

Sur les enquêtes sur les allégations d’inconduite sexuelle et de harcèlement sexuel, Cuomo a continué à nier tout acte répréhensible et a déclaré qu’il était « désireux » pour se défendre, mais il n’a pas encore été interrogé par les enquêteurs.

Cuomo a dit au DOH de ne pas publier de rapport scientifique contenant des données exactes et a procédé à la promotion du nombre de morts dégonflé lors d’événements publics et dans son livre. Il a fraudé le public et doit être tenu responsable. https://t.co/Ornh60Uf0Q – Ron T. Kim (@rontkim) 29 avril 2021

Le gouverneur a également clairement indiqué jeudi qu’il n’approuvait pas l’annonce récente du maire de Blasio selon laquelle la ville de New York allait lever toutes les restrictions de l’ère de la pandémie d’ici le 1er juillet. Cuomo lui-même a annoncé une annulation des restrictions pour l’État et a déclaré qu’il ne le faisait pas. avoir un rendez-vous pour New York, mais a déclaré qu’il pensait pouvoir rouvrir « avant que » le rendez-vous de de Blasio.

« Il n’y a personne qui rouvrira en toute sécurité plus vite que moi », dit-il, ajoutant qu’il utilise un «Système de gestion à l’échelle de l’État» pour déterminer comment et quand mettre fin aux restrictions sur les entreprises.

Sur de Blasio en particulier, Cuomo a poursuivi la querelle de longue date du couple.





«Premièrement, le maire de New York, je ne sais pas de quoi il parle,» il a dit. «Demandez aux gens de New York ce qu’ils pensent du maire de New York et je vais appuyer leur opinion.»

La querelle ne peut que se poursuivre, comme le secrétaire de presse de Blasio, Bill Neidhardt, a déclaré au New York Post en réponse: «Un agresseur sexuel en série dit quoi?»

De Blasio a appelé Cuomo à démissionner plus tôt jeudi, déclarant ses scandales « Juste ne finissez pas. »

