Un agresseur sexuel en soirée pyjama a été emprisonné pendant cinq ans après avoir agressé deux adolescentes alors qu’il partageait des lits simples avec elles.

Jeffrey Archer, maintenant âgé de 21 ans, a attendu que les deux filles, alors âgées de 15 et 19 ans, s’endorment et les touchent ou tentent d’avoir des relations sexuelles avec elles dans deux incidents presque identiques qui se sont déroulés à un an d’intervalle.

Il avait assuré à ses victimes qu’il ne les toucherait pas quand elles auraient accepté de faire la queue avec lui, mais tous deux se sont réveillés pour découvrir qu’il s’était déplacé derrière elles et les touchait.

Ses agressions ont eu des effets désastreux sur les victimes, dont l’une a tenté de se suicider quelques jours après l’attaque et souffre encore aujourd’hui de graves crises de panique.

L’autre victime a souffert de dépression et a par la suite eu besoin d’un traitement pour ses pensées suicidaires.

Archer était à quelques semaines de son 18e anniversaire lorsqu’il a commis la première attaque en août 2017 et 18 lorsque le deuxième assaut a eu lieu.

Il a affirmé avoir entendu des voix lui disant d’agresser la première fille et un rapport psychiatrique a conclu qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité.

Archer, de Paignton, a admis une tentative de viol d’une de ses victimes et une agression par pénétration de l’autre.

Il a été emprisonné pendant cinq ans et inscrit à vie sur le registre des délinquants sexuels par l’enregistreur M. Malcolm Gibney à Exeter Crown Court.

Il lui a dit: « Les deux infractions étaient un abus de confiance que les filles ont placé en vous. Les deux partageaient un dessus de lit et une queue et ils ne devraient pas être critiqués pour s’attendre à ce que vous vous comportiez.

« Ils ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas intéressés par les relations sexuelles avec vous. Ni l’un ni l’autre ne sont en aucun cas responsables de ce qui s’est passé.

Ils étaient dans une situation sociale tout à fait normale et ont été abusés par vous.

M. Lee Bremridge, poursuivant, a déclaré que les deux infractions avaient eu lieu à Torbay contre des victimes distinctes à presque exactement un an d’intervalle en août 2017 et 2018.

La première victime avait 15 ans et connaissait Archer depuis un certain temps. Elle a accepté de partager un lit simple avec lui mais a précisé qu’elle n’était pas intéressée par le sexe.

Elle se réveilla pour le trouver en train de la «cuiller» par derrière.

La deuxième victime avait 19 ans et ne l’avait rencontré que cette nuit-là chez un ami.

Elle a accepté de partager un lit simple mais a été horrifiée de se réveiller et de constater qu’il touchait ses parties intimes.

Elle s’est levée, a sonné l’alarme et on lui a dit de quitter la maison. La police avait enquêté sur l’attaque de 2017 et n’a pris aucune mesure, mais a relancé l’enquête après la deuxième plainte.

M. Kevin Hopper, en défense, a déclaré qu’Archer avait des antécédents de mauvaise santé mentale et travaillait déjà avec le service de santé mentale pour enfants et adolescents avant que l’une ou l’autre des infractions ne soit commise.