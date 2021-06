Un agresseur sexuel a traîné une fille de 15 ans par le cou loin d’amis près du parc du centre-ville avant de la violer brutalement

Un SICKO a attrapé une écolière par le cou et l’a éloignée de ses amis avant de la violer à Chester alors qu’elle craignait pour sa vie.

Vile Joshua Hughes a forcé sa victime de 15 ans à se rendre dans une zone isolée du centre-ville alors qu’elle le suppliait de la laisser partir avant de l’attaquer brutalement.

Joshua Hughes a été reconnu coupable d’enlèvement et de viol Crédit: Cheshire Constabulary

L’homme de 27 ans a traîné sa victime adolescente loin de ses amis près de Grosvenor Park à Chester Crédit : Google Maps

L’adolescent était avec deux amis qui montaient les marches d’un pont suspendu près de Grosvenor Park vers 20 h 20 le 21 octobre lorsque l’homme de 27 ans s’est approché d’eux.

Hughes – qualifié de « dangereux » par la police – a mis son bras autour du cou de la jeune fille et l’a emmenée dans un endroit voisin.

L’homme de 27 ans l’a ensuite violée avant d’escalader un mur et de fuir les lieux.

Les amis de la victime ont couru chercher de l’aide, alertant les autres membres du public alors que l’un d’eux composait le 999.

Les détectives ont lancé une enquête complexe comprenant des analyses médico-légales, une vidéosurveillance approfondie et de nombreuses enquêtes de témoins.

À partir de ces enquêtes, Hughes a été identifié comme suspect et arrêté le 4 novembre.

Hughes, sans domicile fixe, a été reconnu coupable aujourd’hui d’enlèvement et de viol à l’issue d’un procès de quatre jours à Chester Crown Court.

L’agresseur sexuel maléfique doit être condamné par le même tribunal le lundi 5 juillet.

L’inspecteur-détective en chef Justin Hancock de l’Unité de la criminalité occidentale de la police de Cheshire, a déclaré: «Joshua Hughes a soumis une fille de 15 ans à une épreuve vraiment horrible cette nuit-là.

« Il l’a attrapée alors qu’elle était avec ses amis en public et, malgré ses appels désespérés pour qu’il la laisse partir, il a continué à l’entraîner là où elle craignait pour sa vie.

« La rapidité avec laquelle son amie a appelé le 999 a assuré une réponse rapide de la police afin que les preuves vitales soient préservées.

« Je tiens à remercier la victime pour la force et la bravoure dont elle a fait preuve tout au long de l’enquête.

« J’espère que le verdict de culpabilité et la peine qui sera prononcée contre Hughes apporteront un peu de réconfort à la victime et à sa famille pendant une période incroyablement difficile.

« Je tiens également à remercier les membres du public qui ont aidé à l’enquête.

DCI Hancock a ajouté que ces types d’infractions sont « extrêmement rares ».

« Hughes est un criminel dangereux et prédateur et j’espère que cette condamnation rassurera le public que justice a été rendue et que Chester reste un endroit sûr où vivre et profiter », a-t-il ajouté.

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.