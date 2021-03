Comme d’autres villes des États-Unis, San Francisco est aux prises avec une vague de violence visant les Américains d’origine asiatique. Mardi, le service de police de la ville a signalé l’arrestation d’un suspect de 32 ans lors de deux agressions non provoquées survenues lundi. La première victime était un homme non identifié de 64 ans, dont le visage a été entaillé avec un couteau. L’autre était un homme de 59 ans d’origine chinoise et philippine, qui a été touché à plusieurs reprises à la tête et laissé gravement blessé, selon la police et les médias locaux.

