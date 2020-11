Un agresseur présumé brandit un club de golf alors qu’un garçon de 13 ans est resté critique après avoir été frappé à la tête

C’est le moment où un homme brandissant un club de golf aurait poursuivi des écoliers dans une rue de Londres lors d’une attaque frénétique qui a laissé un garçon de 13 ans avec un crâne fracturé.

Enragé et en hurlant, l’homme a frappé des élèves et du personnel de l’école secondaire Dunraven à Streatham, dans le sud de Londres.

L’incident, peu après 15 heures mercredi, alors que les enfants quittaient l’école, a été capturé par des spectateurs déconcertés sur leurs téléphones portables.

Les enseignants ont ramené les élèves à l’école alors que des informations selon lesquelles un homme ciblant des enfants par un poteau métallique émergeait.

La police a été appelée sur les lieux et un homme de 35 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir causé un GBH.

Le garçon de 13 ans a été soigné sur les lieux pour une blessure à la tête avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital pour des soins d’urgence. Il est entendu qu’il a subi une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale.

D’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux plus tôt montrent un homme impliqué dans une dispute avec plusieurs personnes à Streatham, dans le sud de Londres, à 15h23 mercredi.

Un résident qui habite près de l’école Dunraven a raconté avoir vu du sang sur le sol et un écolier étendu inconscient à la suite de l’agression.

Ils ont dit: “ Il y a toujours un peu d’agitation quand les enfants sortent, alors quand j’ai entendu des cris et des cris, je n’ai pas prêté attention.

“ Mais je suis sorti de chez moi peu de temps après et il y avait des enfants et des enseignants qui couraient dans la panique.

“ Il y avait du sang sur le sol, un club de golf à proximité et l’un des enfants a froid. C’était une scène très horrible.

Aujourd’hui, la victime de l’écolier a été qualifiée de populaire et «effrontée» par les parents ayant des enfants la même année que lui.

L’un d’eux a déclaré: “ C’est un enfant bien connu qui a beaucoup d’amis.

“ Comme tout jeune de 13 ans, il peut être un peu bavard, mais il n’est pas un fauteur de troubles et est très sympathique. ”

Un autre a ajouté: “ C’est très choquant parce que c’est un garçon adorable. C’est un personnage, un peu un chappie effronté qui est toujours souriant et plaisantant.

“ Nous sommes tous dévastés par cela parce que c’était une attaque très horrible. ”

Un élève a déclaré: “ Il a une sœur en 10e année mais aime rentrer à la maison avec ses copains.

«Ils aiment traîner après l’école et rire et sont bien connus comme un groupe de farceurs.

Un homme de 35 ans a été arrêté pour suspicion de GBH à la suite d’une attaque contre un garçon de 13 ans hier après-midi à Streatham, dans le sud de Londres. La victime a été transportée à l’hôpital par les services d’ambulance de Londres où ses blessures sont décrites comme “ mortelles ”

Aujourd’hui, la victime de l’écolier (non représentée) a été décrite comme populaire et “ effrontée ” par les parents ayant des enfants la même année que lui. L’un a déclaré: “ C’est un gamin bien connu qui a beaucoup d’amis ”

La mère d’un élève a raconté comment sa fille a été enfermée dans l’école après qu’un homme a commencé à attaquer des élèves dans la rue.

Une mère a déclaré à MailOnline: “ J’étais en train de rentrer chez moi hier soir lorsque mon partenaire m’a appelé pour dire que notre fille lui avait dit qu’il y avait un incident à l’école

«Je lui ai rappelé directement. Elle a dit que tous les enfants avaient été enfermés à l’école.

“ Elle a dit qu’il y avait un homme dans la rue qui frappait des enfants et des enseignants avec un club de golf.

“ Il a giflé une femme blonde et il cherchait les professeurs masculins qui l’avaient entouré.

“ Les enseignants ont donc renvoyé tous les enfants à l’école et les ont enfermés.

«J’étais vraiment inquiet pour ma fille. Nous sommes allés là-bas et elle a été autorisée à sortir. Elle va bien. Elle ne sait pas qui est le garçon, seulement qu’il est en neuvième année.

La mère a affirmé que l’attaquant était bien connu dans la région.

Elle a déclaré: «L’homme est connu des écoliers.

«Il habite à deux portes de l’école. Certains enfants se moquent de lui et l’appellent par des noms. Ce n’est pas juste ce qu’il a fait mais il n’est pas tout là.

L’homme de 35 ans est toujours en détention.

Le commissaire de police du Met Ian Howells a décrit l’attaque de jour comme «choquante».

Il a déclaré: “ C’était un incident choquant et a provoqué l’alarme et la détresse au sein de la communauté locale.

“ Nous soutenons la famille du garçon qui a été blessé et un certain nombre d’agents de la région s’entretiennent avec des résidents et également des élèves de l’école voisine qui ont été témoins de ce qui s’est passé.

“Nous tenons à rassurer le public sur le fait qu’il s’agissait d’un incident isolé et contenu.”