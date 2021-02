Pour moi, le film est un exemple de la façon dont le mouvement #MeToo a influencé les représentations d’agression sexuelle à l’écran. Des œuvres comme la série spéciale Netflix de Hannah Gadsby «Nanette» et l’émission télévisée HBO de Michaela Coel «I May Destroy You» centrent la voix des survivants de viol, tandis que des films comme «The Assistant» et «Promising Young Woman» montrent le point de vue d’amis ou de passantes qui souffrent également en tant que victimes secondaires d’agression sexuelle. Malheureusement, même si l’adoption de ces points de vue représente un progrès, ces récits reflètent également un système juridique du monde réel qui refuse à plusieurs reprises ou retarde la justice pour les victimes de viol.

La vengeance est au cœur de «Promising Young Woman». Non seulement le film s’ouvre avec son personnage principal Cassie (Carey Mulligan) ciblant les hommes qui profitent des femmes en état d’ébriété, mais on se rend vite compte qu’elle le fait au service d’un objectif plus large: venger le viol, et le suicide éventuel, de son mieux. ami, Nina. Même si elle semble finalement obtenir justice, ce résultat est loin d’être gratifiant. C’est plutôt un rappel qui donne à réfléchir que, comme la plupart des victimes de viol ne verront jamais leurs agresseurs tenus pour responsables de leur vivant, la vengeance, ou du moins le fantasme, est tout ce qui reste.

En tant que critique et militante féministe, j’ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce dilemme. Et au cours des deux dernières années, j’ai travaillé sur le livre «À la recherche de la couleur pourpre: l’histoire d’un chef-d’œuvre américain», sur le roman révolutionnaire d’Alice Walker qui donnait la priorité au point de vue d’un survivant de viol et de violence conjugale nommé Celie. Par l’arc rédempteur de son antagoniste, Albert, «La couleur pourpre», de 1982, a ouvert la voie aux débats d’aujourd’hui sur l’expiation, la réhabilitation et le pardon. Il anticipe la pratique extralégale de la justice réparatrice, un recours qui vise à guérir les victimes ainsi qu’à empêcher les accusés de récidiver en leur faisant accepter l’entière responsabilité de leurs actes, tout en s’engageant dans un processus consensuel et réparateur avec leurs victimes.

Quand j’ai commencé mes recherches sur «The Color Purple», une histoire que j’ai lue pour la première fois à 15 ans, je savais que je me concentrerais sur les relations de Celie avec sa sœur, Nettie, son amant de blues débauché Shug et la provocante Sofia. Ce sont les personnages féminins noirs vers lesquels je me suis tourné alors que je luttais contre ma propre agression sexuelle à l’adolescence dans les années 1990, ceux que j’ai présentés à mes étudiants en tant que jeune professeur d’université au début des années 2000, ceux dans lesquels je trouve une inspiration renouvelée. aujourd’hui.

Mais ce que je ne m’attendais pas à trouver, c’était à quel point mon moi d’âge moyen serait attiré par Albert, le personnage que Celie appelle craintivement M______ (Monsieur) pendant la majeure partie de sa vie. Celie est forcée par Papa – qui l’a violée et fécondée et donné ses deux enfants – à épouser Albert, un veuf beaucoup plus âgé. Lorsque Celie rejoint la famille d’Albert, il la bat continuellement alors qu’elle élève ses enfants et s’occupe de sa maison. Ce n’est qu’avec le temps que nous réalisons à quel point il est brisé, vaincu à la fois par Jim Crow et son père dominateur, qui l’a empêché d’épouser l’amour de sa vie, Shug. En d’autres termes, bien que sa rage ne soit jamais justifiée, le roman cherche à comprendre ses origines, en lui donnant une histoire puissante qui a souvent été initialement négligée par les plus grands détracteurs du roman.

Bien que «The Color Purple» ait valu à Walker un National Book Award et le Pulitzer Prize for Fiction, le roman a également suscité de nombreuses critiques, principalement de la part d’écrivains noirs bien connus et d’activistes communautaires qui ont été offensés par la description d’abus commis par Pa et Albert et par Celie guérissant de cette violence dans une relation amoureuse avec Shug. Au moment où le film a fait ses débuts en 1985, Walker et les cinéastes étaient mal préparés à se défendre contre les accusations selon lesquelles le film reproduisait des stéréotypes vicieux sur les hommes afro-américains. De telles condamnations ont négligé la guérison rendue possible par le propre désir d’Albert de faire amende honorable.

Après que Celie découvre qu’Albert lui cache les lettres de Nettie depuis des décennies, elle part avec Shug et maudit Albert.