Un agresseur palestinien présumé tue une Israélienne et déclenche un regain de violence en Cisjordanie

Un agresseur palestinien présumé a mené lundi une attaque meurtrière dans le sud de la Cisjordanie occupée, faisant une Israélienne morte et un homme grièvement blessé.

Cette récente flambée de violence reflète les tensions accrues impliquant des militants palestiniens, les forces de sécurité israéliennes et des colons juifs radicaux.

Cette instabilité croissante a entraîné l’une des périodes de conflit les plus intenses en Cisjordanie depuis près de vingt ans.

Un assaillant palestinien présumé a tué lundi une Israélienne et grièvement blessé un homme dans le sud de la Cisjordanie occupée, ont annoncé les autorités israéliennes, alors que la violence éclatait dans le territoire agité deux jours après une fusillade qui a tué deux Israéliens.

Plus tard lundi, huit Palestiniens ont été blessés lors d’un raid de l’armée israélienne près de la ville de Naplouse, selon Wafa, l’agence de presse palestinienne officielle. L’un des huit était dans un état critique avec une balle dans la tête, selon le rapport. L’armée n’a pas répondu aux demandes d’informations complémentaires.

La violence de lundi faisait partie d’une forte escalade ces derniers mois impliquant des militants palestiniens, les forces de sécurité israéliennes et des colons juifs radicaux. Cela s’est produit alors que les forces israéliennes étaient déjà en état d’alerte maximale et recherchaient le tireur qui avait tué samedi deux Israéliens dans le nord de la Cisjordanie.

Le mélange inflammable de Palestiniens armés menant des attaques par balles ainsi que des raids presque nocturnes – et souvent meurtriers – de l’armée israélienne pour arrêter des militants a alimenté les pires combats en Cisjordanie depuis près de deux décennies.

Les représailles des colons juifs contre les Palestiniens ont également accru les tensions. Tard dimanche, des colons israéliens ont lancé des pierres et des bombes incendiaires sur une maison palestinienne au sud de Naplouse près du site de l’attaque meurtrière de samedi, ont rapporté des responsables locaux, causant des dégâts mais pas de blessés.

Lundi, un homme armé palestinien a ouvert le feu sur une voiture israélienne sur la route 60, la principale route nord-sud de Cisjordanie, près de la ville palestinienne d’Hébron. L’armée a déclaré que la fusillade apparente en voiture avait tué une Israélienne et grièvement blessé un homme.

La berline des victimes a été criblée de plus d’une dizaine d’impacts de balles. Le tireur s’est enfui, provoquant la deuxième recherche à grande échelle par la sécurité israélienne en deux jours. L’armée a fermé toutes les entrées d’Hébron ainsi que d’autres villes au sud et à l’est.

Les Brigades des martyrs d’Al Aqsa, un groupe armé lié au Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, ont revendiqué la fusillade.

Les services de secours israéliens ont indiqué que les deux victimes étaient dans la quarantaine et qu’une fillette de 6 ans qui se trouvait également dans la voiture était indemne. L’homme a été transporté à l’hôpital, ont précisé les secours.

Un conseil régional représentant les implantations a identifié la femme tuée comme étant Batsheva Nigri, mère de trois enfants et institutrice de maternelle, qui vivait dans l’implantation juive de Beit Hagai, près d’Hébron.

Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens ont manifesté près de la barrière frontalière avec Israël. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que huit personnes avaient été blessées par des tirs et des gaz lacrymogènes israéliens.

La fusillade de lundi est intervenue deux jours après qu’une autre attaque palestinienne a tué un père et son fils israéliens qui faisaient laver leur voiture dans la ville de Hawara, au nord de la Palestine, mettant la Cisjordanie en haleine.

S’exprimant sur les lieux de l’attaque, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël était « aux prises avec une nouvelle offensive terroriste » prétendument parrainée par l’Iran qu’Israël considère comme son ennemi juré dans la région.

« Nous travaillons 24 heures sur 24 – tous les officiers et soldats – afin d’appréhender les tueurs et ceux qui tentent de tuer des citoyens israéliens », a déclaré Netanyahu.

Près de 180 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie depuis le début de cette année, selon un décompte de l’Associated Press. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et ceux qui n’étaient pas impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Quelque 30 personnes ont été tuées par des attaques palestiniennes contre des Israéliens pendant cette période.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens disent que les raids sapent leurs forces de sécurité, inspirent plus de militantisme et renforcent le contrôle israélien sur les terres qu’ils recherchent pour un futur État espéré. Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza.