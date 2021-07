Un agresseur armé d’un couteau meurt en détention quelques jours après avoir été arrêté pour tentative d’assassinat du dirigeant malien

Lors d’une prière lors d’un service marquant la fête de l’Aïd al-Adha dans la Grande Mosquée de Bamako, un assaillant a tenté de poignarder le président par intérim du Mali, le colonel Assimi Goita, avant d’être maîtrisé par des agents de sécurité et jeté dans un camion militaire. Goita, indemne, a été rapidement entouré de gardes du corps et déplacé en lieu sûr, mais un autre individu assis derrière lui a été blessé. Un communiqué publié par le gouvernement malien a déclaré que l’agresseur présumé était décédé après avoir été transporté à l’hôpital lorsque « son état de santé s’est détérioré », avec une enquête sur la cause du décès en cours.

Alors qu’il participait aux prières, l’homme armé d’un couteau s’est approché du chef du pays et a tenté de le poignarder au cou mais, selon le Premier ministre malien, Choguel Maiga, la formation de Goita en tant qu’officier des forces spéciales et « L’instinct a aidé à empêcher l’agresseur d’atteindre son objectif.

Alors que les médias avaient initialement affirmé que deux personnes étaient impliquées dans la tentative d’assassinat, une seule personne a été arrêtée et les agents de sécurité n’ont pas suggéré que l’autre personne était recherchée dans le cadre de l’attaque.

Les services de sécurité ont décrit l’attaque comme « une action isolée », écartant apparemment les liens potentiels avec l’insurrection en cours dans le pays et la région du Sahel environnante qui dure depuis une décennie. Le Mali est sous le contrôle du colonel Goita depuis mai 2021 après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État. Le gouvernement du pays cherche à rétablir la stabilité dans la région, avec le soutien de la France.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !