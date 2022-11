Un agneau d’Andhra né avec deux têtes et quatre yeux, des spécialistes vétérinaires citent un trouble génétique

Surprenant tout le monde dans les environs, un agneau à deux têtes et quatre yeux est né dans le village de Dharvaram de la circonscription de l’assemblée de Prathipadu dans le district de Kakinada, Andhra Pradesh. L’agneau inhabituel né d’un mouton d’un troupeau appartenait aux villageois Morukurthi Suribabu et Pampanaboina Venkanna. L’agneau a été nourri avec du lait en conserve et il boit le lait avec deux bouches. L’agneau regarde également les environs avec quatre yeux à 360 degrés, sous un angle complet. L’agneau a du mal à se déplacer librement ici et là avec le poids de deux têtes. Mais les bergers Suribabu et Venkanna ont exprimé leur joie car il est en bonne santé et joue très bien.

Mais les spécialistes vétérinaires ont attribué la naissance inhabituelle de l’agneau à des troubles génétiques. Ils ont dit que certains des mammifères avec une naissance inhabituelle survivront pendant une longue période en ce qui concerne leur santé et la nature du corps. Ils ont suggéré des aliments nutritifs pour ce type de mammifères. Les spécialistes vétérinaires conseillent également de les surveiller en permanence avec le plus grand soin.

Il y a des cas de naissance inhabituelle de vaches, de buffles, de chèvres et de moutons dans le district combiné d’East Godavari, Andhra Pradesh.

Un buffle a récemment donné naissance à un veau à huit pattes dans le village Raparthi de Pithapuram Mandal. Un enfant avec une tête et un corps en deux parties est né d’une chèvre dans la zone de l’agence. Le veau et le chevreau ci-dessus ont survécu pendant quelques jours et sont morts. La naissance inhabituelle de mammifères a eu lieu très fréquemment dans le district combiné de East Godavari.

