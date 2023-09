Un agent tué de la GRC en Colombie-Britannique identifié comme étant le const. Rick O’Brien

La GRC de la Colombie-Britannique a identifié le policier tué alors qu’il exécutait un mandat de perquisition à Coquitlam vendredi matin comme étant le gend. Rick O’Brien.

O’Brien et ses collègues du détachement de la GRC de Ridge Meadows exécutaient le mandat dans une résidence de Glen Drive lorsqu’ils « se sont engagés dans une altercation avec un homme qui a fait plusieurs blessés parmi les policiers et l’homme a été abattu », a déclaré la police montée dans un communiqué. déclaration officielle plus tôt dans la journée.

Le sous-commissaire Dwayne McDonald, commandant de la GRC en Colombie-Britannique, a partagé le nom d’O’Brien lors d’une conférence de presse vendredi après-midi.

« C’est une journée extrêmement tragique et difficile », a déclaré McDonald. « Dire que la journée d’aujourd’hui a été difficile est un euphémisme. Notre famille de la GRC est, une fois de plus, vidée. »

La voix de McDonald’s s’est légèrement brisée lorsqu’il a souligné que l’incident de vendredi s’est produit quelques jours seulement avant le mémorial des forces de l’ordre de la Colombie-Britannique à Victoria, et pas tout à fait un an après le meurtre du const. Shaelyn Yang à Burnaby.

« Nous sommes encore en train de guérir de cette perte tragique », a déclaré McDonald. « Et pourtant, nous voilà de nouveau. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir nos membres, leurs familles et notre communauté. »

Le commissaire a déclaré qu’il avait rendu visite à la famille d’O’Brien avant de parler aux journalistes vendredi. Il a dit partager ses condoléances et celles de la GRC.

O’Brien est né à Ottawa et était agent de la GRC depuis sept ans, tous passés à travailler au détachement de Ridge Meadows. Il avait 51 ans.

Surintendant. Wendy Mehat, l’officier responsable du détachement, a qualifié la mort d’O’Brien de « moment le plus difficile » de sa carrière à la GRC.

« Je ne peux pas parler des détails de ce qui s’est passé aujourd’hui, mais je peux dire que la perte de Rick sera profondément ressentie par sa famille, ses collègues et la communauté de Maple Ridge, Pitt Meadows, Coquitlam et partout au pays », a déclaré Mehat. .

« Il était vraiment exceptionnel – un travailleur acharné et un bon être humain. Sa mort est insensée et déchirante. »

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a déclaré vendredi soir dans un communiqué qu’il était « choqué et attristé » par la mort d’O’Brien.

« Nous sommes aux côtés des collègues, des familles et des proches du constable Rick O’Brien », a déclaré Farnworth. « Sous l’uniforme, un officier est une personne avec une famille, des amis et des rêves – ils croient en leur communauté et se sacrifient pour assurer notre sécurité à tous. »



Premier ministre David Eby et le premier ministre Justin Trudeau ont également partagé leurs condoléances dans des publications sur les réseaux sociaux.

Une biographie d’O’Brien publiée sur le site Web du Sommet de gratitude et d’appréciation indique qu’il a été affecté au Groupe d’intervention communautaire en uniforme de la GRC de Ridge Meadows.

Au cours de sa première année de service, indique la biographie, il a réussi à empêcher une violente invasion de domicile avec six autres membres de la GRC. Il a reçu une épinglette de félicitations du commissaire et une médaille de bravoure pour ses efforts, qui ont contribué à l’arrestation de quatre suspects armés.

Avant de rejoindre la police, il a travaillé comme assistant pédagogique, travailleur en santé mentale et éducateur auprès des jeunes, selon la biographie.

« Rick est un frère, un fils, un père et un mari très généreux et aimant », lit-on dans la biographie. « La famille est importante pour Rick. Ensemble, Rick et sa femme Nicole ont 6 enfants, 3 des deux côtés, ce qui crée des conditions de vie très dynamiques et divertissantes. »