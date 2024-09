Un agent pénitentiaire de Pueblo accusé d’avoir violé une adolescente dans l’Utah

Note de la rédaction : Cet article fait référence à des allégations de manipulation sexuelle et d’agression sexuelle sur des enfants. Des ressources sur les agressions sexuelles destinées aux victimes et à leurs proches sont disponibles au bas de cet article.

Un agent pénitentiaire du Colorado originaire de Pueblo West est accusé de viol dans l’Utah après avoir prétendument agressé sexuellement une adolescente à plusieurs reprises sur une période de trois jours en 2023.

Kevin Aaron Young, 29 ans, a été inculpé le 5 septembre de plusieurs crimes dans le sixième district judiciaire du comté de Piute pour des infractions qui auraient eu lieu à Circleville, dans l’Utah, entre le 15 et le 18 juillet 2023.

Young a été arrêté le 6 septembre à son domicile de Pueblo West, selon le bureau du shérif du comté de Pueblo. Il est actuellement détenu dans la prison du comté de Pueblo en attendant son extradition vers l’Utah.

Un porte-parole du Département des services correctionnels du Colorado a confirmé l’emploi de Young à la Chef de clan le 9 septembre et a déclaré qu’il travaillait au centre correctionnel du Centenaire avant d’être placé en congé administratif.

Selon les documents judiciaires, les accusations portées contre Young comprennent le viol et cinq chefs d’accusation de viol avec objet – tous deux des crimes de premier degré – ainsi que deux chefs d’accusation d’abus sexuel avec violence, un crime de deuxième degré.

Dans l’Utah, une personne commet un viol avec objet si elle agresse sexuellement une autre personne en utilisant une substance, un instrument, un dispositif ou une partie du corps humain autre que la bouche ou les organes génitaux dans l’intention de provoquer une douleur émotionnelle ou corporelle, ou d’éveiller ou de satisfaire le désir sexuel de toute personne âgée de 14 ans ou plus, selon statuts de l’État.

Selon une déclaration de cause probable rédigée par le bureau du shérif du comté de Piute, Young s’est présenté au domicile d’un ami à Circleville le 15 juillet 2023, bien que son ami ne s’attendait pas à ce qu’il lui rende visite avant la mi-août.

La victime mineure a déclaré plus tard aux enquêteurs que Young l’avait agressée sexuellement à plusieurs reprises au cours des trois jours suivants, à partir du lendemain de son arrivée et pendant toute la durée de sa visite. À un moment donné, la mineure a déclaré que Young l’avait violée.

Après que Young, un agent pénitentiaire du Colorado qui, au moment de l’agression présumée, avait récemment été promu au grade de sergent, soit rentré chez lui dans le Colorado, une jeune fille de la maison a rapporté à sa mère que Young « n’était pas une très bonne personne » et a déclaré qu’elle l’avait vu toucher la victime de manière inappropriée.

Le bureau du shérif du comté de Piute a ensuite ouvert une enquête le 19 juillet.

La jeune fille a déclaré aux enquêteurs que Young l’avait contactée pour la première fois sur Instagram alors qu’elle n’avait que 14 ans. Elle a déclaré que Young commentait ses photos et « lui disait qu’elle était belle et voulait lui envoyer de l’argent », selon les documents d’accusation.

Young aurait également dit à l’adolescent que sa femme et lui étaient dans une « relation ouverte » et lui aurait envoyé des photos et des vidéos de ses parties génitales, ainsi que des vidéos de lui ayant des relations sexuelles avec des « femmes non identifiées ».

En août 2023, les enquêteurs de l’Utah ont appris que la mineure avait conservé les sous-vêtements qu’elle portait la nuit du viol présumé et ne les avait pas lavés. Les sous-vêtements ont été récupérés et envoyés au laboratoire de criminalistique de l’État de l’Utah. En décembre, le laboratoire de criminalistique a testé les sous-vêtements et a déterminé la présence d’alpha-amylase humaine, un composant de la salive humaine.

Les enquêteurs de l’Utah ont ensuite travaillé avec les forces de l’ordre du Colorado pour obtenir l’ADN de Young grâce à un prélèvement buccal, qui détecte l’ADN dans les cellules à l’intérieur de la joue d’une personne.

En juillet 2024, l’ADN de Young a été prélevé et transmis au laboratoire de criminalistique de l’État de l’Utah. Plus tard dans le mois, le détective chargé de l’enquête a interrogé Young, qui a affirmé n’avoir « jamais touché » la mineure et a déclaré qu’il n’y avait « aucune possibilité » que son ADN soit présent sur elle, selon les documents d’accusation.

Le 19 août 2024, le laboratoire criminel a déterminé que l’alpha-amylase humaine présente sur les sous-vêtements de la jeune fille correspondait à l’ADN de Young avec « un soutien très fort ».

Un mandat d’arrêt a été émis contre Young le 6 septembre, le jour même où il a été incarcéré à la prison du comté par les agents du PCSO. Sa première comparution devant le tribunal est prévue pour le 16 septembre.

Ressources pour les survivants d’agression sexuelle

Selon RAINN, le réseau national contre le viol, les abus et l’inceste, une personne est agressée sexuellement aux États-Unis toutes les 68 secondes ; une fois toutes les neuf minutes, cette victime est un enfant. Pour contacter la ligne d’assistance téléphonique nationale contre les agressions sexuelles, gérée par RAINN, appelez le 800-656-HOPE (4673).

Pour plus de ressources destinées aux survivants d’agression sexuelle et à leurs proches, visitez rainn.org/national-resources-sexual-assault-survivors-and-their-loved-ones.

Tous les suspects sont innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée par un tribunal. Les arrestations et les inculpations ne sont que des accusations portées par les forces de l’ordre jusqu’à ce qu’un suspect soit reconnu coupable d’un crime.

