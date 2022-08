Un agent iranien inculpé dans un complot présumé visant à assassiner John Bolton

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère de la Justice a annoncé mercredi des accusations contre un agent iranien pour un complot présumé visant à assassiner l’ancien conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump, John Bolton.

“Bien qu’on ne puisse pas dire grand-chose publiquement pour le moment, un point est indiscutable : les dirigeants iraniens sont des menteurs, des terroristes et des ennemis des États-Unis”, a déclaré Bolton dans un communiqué après l’annonce du DOJ.

Shahram Poursafi, membre du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, est recherché par le FBI pour le complot visant à tuer Bolton, qui, selon les responsables américains, était probablement prévu en représailles à la frappe de janvier 2020 qui a tué Qassem Soleimani, un dirigeant iranien vénéré et le chef de la Force Qods iranienne.

“Le ministère de la Justice a le devoir solennel de défendre nos citoyens contre des gouvernements hostiles qui cherchent à les blesser ou à les tuer”, a déclaré le procureur général adjoint Matthew G. Olsen de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice dans un communiqué de presse. “Ce n’est pas la première fois que nous découvrons des complots iraniens pour se venger d’individus sur le sol américain et nous travaillerons sans relâche pour exposer et perturber chacun de ces efforts.”

MASIH ALINEJAD DIT QUE BIDEN A BESOIN D’UNE RÉPONSE FORTE CONTRE L’IRAN

Selon le communiqué du DOJ, Poursafi a approché un résident américain qu’il avait rencontré en ligne et a demandé des photos de l’ancien conseiller à la sécurité nationale, affirmant qu’elles seraient utilisées pour un livre qu’il écrivait. Le résident a mis en contact Poursafi avec quelqu’un prêt à prendre les photos pour 5 000 $ à 10 000 $.

Poursafi a ensuite contacté une autre personne via des applications de messagerie cryptées et a proposé 250 000 $ pour embaucher quelqu’un pour “éliminer” Bolton, un montant qui a finalement été négocié à 300 000 $. Poursafi a également fait allusion à un autre “travail” à l’avenir, notant qu’il paierait 1 million de dollars.

Poursafi a ensuite guidé l’individu sur la manière de mener à bien l’opération, notant que l’utilisation d’une petite arme obligerait l’individu à se rapprocher de l’ancien conseiller de l’administration Trump.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, par l’intermédiaire de l’accusé, a tenté de fomenter un complot éhonté : assassiner un ancien responsable américain sur le sol américain en représailles aux actions américaines”, a déclaré le procureur américain Matthew M. Graves du district de Columbia dans le communiqué de presse. “L’Iran et les autres gouvernements hostiles doivent comprendre que le bureau du procureur américain et nos partenaires chargés de l’application des lois feront tout ce qui est en leur pouvoir pour contrecarrer leurs complots violents et traduire les responsables en justice.”