Un agent immobilier portant le même nom que le golfeur est invité au Masters

C’est l’étoffe dont rêvent les golfeurs : une invitation formelle du Augusta National Golf Club à participer au Tournoi des Maîtres, considéré comme l’événement le plus prestigieux du calendrier de golf.

Lorsque Scott Stallings, un agent immobilier de Géorgie, et sa femme, Jenny, ont ouvert la porte de leur maison sur l’île St. Simons le soir du Nouvel An, ils ont découvert qu’une telle invitation était arrivée via UPS.

L’enveloppe, dans une teinte de vert brillante immédiatement reconnaissable par les golfeurs sous le nom de Masters Green, était ornée du logo doré de l’Augusta National Golf Club. Et elle était adressée à M. Stallings.

À l’intérieur se trouvait une autre enveloppe portant son nom – M. Scott Stallings – en calligraphie et une invitation du conseil d’administration du club, signée par Fred S. Ridley, le président d’Augusta National, l’accueillant cordialement pour participer au tournoi des maîtres en avril.