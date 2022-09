Un agent immobilier effronté révèle les meilleurs endroits où vivre au Royaume-Uni pour survivre à une attaque nucléaire

Un agent immobilier CHEEKY a publié un guide des meilleurs endroits pour acheter une maison au Royaume-Uni si vous voulez survivre à une attaque nucléaire.

Si le président russe Vladimir Poutine devait frapper, cette carte pratique suggère que ceux qui vivent dans le nord-ouest de l’Angleterre devraient être plus en sécurité – à condition que nous ne soyons pas tous totalement anéantis.

Les agents immobiliers eMoov ont mis en évidence les meilleurs endroits pour acheter une maison au cas où la majeure partie du Royaume-Uni serait dévastée par la guerre nucléaire Crédit : NukeMap & Cadastre

Le président russe Vladimir Poutine Crédit : AFP

Une grande partie du nord et de l’ouest du Pays de Galles pourrait également rester debout – avec Anglesey et Aberystwyth s’échappant avec un rayonnement plus faible que la plupart des autres régions.

Et les villes côtières de Douvres, Folkestone, Margate et Whitby ont apparemment de bonnes chances de s’en sortir indemnes.

Mais Aberdeen, Glasgow et Édimbourg pourraient être anéantis par une explosion, alors les agents en ligne eMoov suggèrent de rester à l’écart.

Il est également préférable d’éviter Leeds, Newcastle, Norwich, Norfolk, Londres, Southampton, Brighton et Cambridge, disent-ils.

eMoov a produit la carte montrant les points chauds de la propriété en dehors des zones d’explosion prévues si 20 villes britanniques étaient bombardées.

Il a été initialement créé par crainte que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un ne fasse exploser la Grande-Bretagne en 2017, mais il en va de même pour les inquiétudes que Poutine pourrait frapper en 2022.

Le tyran a lancé cette semaine un avertissement nucléaire terrifiant à la Grande-Bretagne et à l’Occident, puis a déclaré : “Ce n’est pas un bluff”.

Il a proféré la menace alors qu’il enrôlait de force 300 000 réservistes dans sa guerre désastreuse en Ukraine.

eMoov a utilisé un outil Web appelé Nukemap pour calculer les effets des frappes de 100 mégatonnes sur Londres, Aberdeen, Édimbourg, Glasgow, Newcastle, Leeds, Manchester, Hull, Nottingham, Birmingham, Cambridge, Norwich, Oxford, Bristol, Swansea, Southampton, Brighton , Plymouth, Liverpool et Sheffield.

Il décrivait comment des pans entiers du Royaume-Uni deviendraient “inhabitables” en raison d’un rayon de rayonnement thermique de 40 miles de chaque ogive.

Il a donc mis en évidence certaines “options sans rayonnement pour accéder à l’échelle de la propriété” pour ceux qui s’inquiètent de l’Armageddon imminent.

Le plus abordable serait Barrow-in-Furness en Cumbrie – ironiquement proche de l’usine de traitement nucléaire et de la centrale électrique de Sellafield – qui à l’époque affichait un prix moyen de l’immobilier de 112 279 £ et “une bonne chance d’être hors de la zone de rayonnement “.

Les autres zones jugées sûres comprenaient Inverness (moyenne de 154 150 £), Anglesey (161 262 £), Skegness (163 991 £) et l’extrême ouest de Cornwall (214 215 £).

Brixworth, Northants (moyenne de 268 932 £), a été joyeusement saluée comme « nichée entre quatre zones d’impact », mais l’agent a averti que « sans nulle part où aller sauf aux radiations, votre taux de survie n’est pas très élevé ».

Les stations balnéaires branchées du Kent Margate (216 134 £) et Folkestone (236 488 £) devaient également échapper à l’Apocalypse.

Le guide ironique a été ridiculisé après avoir été envoyé aux journalistes et mis en ligne, l’un d’entre eux le décrivant comme “le pire communiqué de presse de tous les temps”.