Un agent immobilier de Sydney dit que la mort de sœurs saoudiennes n’est pas un crime aléatoire

La police a publié les noms et les photographies des sœurs la semaine dernière dans le cadre d’un appel pour plus d’informations publiques sur leur mort, mais les enquêteurs sont restés discrets sur de nombreux détails, notamment la façon dont les sœurs sont arrivées en Australie à l’adolescence en 2017, leur statut de visa et comment ils gagnaient de l’argent.

Plusieurs sources connaissant l’affaire ont déclaré que les sœurs avaient demandé l’asile en Australie, a rapporté le Sydney Morning Herald. Ils avaient travaillé pendant un certain temps comme contrôleurs de la circulation, un travail courant pour les routards et les nouveaux immigrants. Ils conduisaient un coupé de luxe BMW Série 5, a rapporté le journal.

« Les filles avaient 23 et 24 ans et elles sont mortes ensemble dans leur maison. Nous ne connaissons pas la cause du décès, c’est inhabituel en raison de leur âge et de la nature de l’affaire », a ajouté Allcroft.