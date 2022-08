Un agent immobilier de Sydney dit que la mort de sœurs saoudiennes n’est pas un crime aléatoire

CANBERRA, Australie (AP) – L’appartement de Sydney où les corps de deux sœurs saoudiennes ont été retrouvés en juin est de retour sur le marché locatif avec une annonce immobilière informant que leur mort n’était «pas un crime aléatoire et ne constituera pas un risque potentiel pour le communauté.”

Asra Abdullah Alsehli, 24 ans, et sa sœur Amaal Abdullah Alsehli, âgée de 23 ans, ont été retrouvées mortes le 7 juin dans des chambres séparées de l’appartement de la banlieue sud-ouest de Canterbury.

La police pense qu’ils sont morts début mai. L’état décomposé de leurs restes a compliqué la tâche de déterminer les causes de la mort.

L’appartement du premier étage de Canterbury Road a été ouvert pour inspection lundi avec un loyer fixé à 520 dollars australiens (362 $) par semaine. C’est 40 AU $ (28 $) de plus que ce que les sœurs ont été facturées.

Une annonce en ligne indiquait que l’appartement avait été désigné scène de crime et que les morts mystérieuses faisaient l’objet d’une enquête policière.

“Selon la police, il ne s’agit pas d’un crime aléatoire et ne constituera pas un risque potentiel pour la communauté”, indique l’annonce.

Mais la police n’a ni confirmé ni infirmé les conseils de l’agent immobilier.

“Alors que l’enquête est en cours, la police continue de demander des informations sur la mort des deux femmes”, indique un communiqué de la police. “Aucune autre information n’est disponible à ce stade.”

La police a publié les noms et les photographies des sœurs la semaine dernière dans le cadre d’un appel pour plus d’informations publiques sur leur mort, mais les enquêteurs sont restés discrets sur de nombreux détails, notamment la façon dont les sœurs sont arrivées en Australie à l’adolescence en 2017, leur statut de visa et comment ils gagnaient de l’argent.

Plusieurs sources connaissant l’affaire ont déclaré que les sœurs avaient demandé l’asile en Australie, a rapporté le Sydney Morning Herald. Ils avaient travaillé pendant un certain temps comme contrôleurs de la circulation, un travail courant pour les routards et les nouveaux immigrants. Ils conduisaient un coupé de luxe BMW Série 5, a rapporté le journal.

L’inspecteur-détective de police Claudia Allcroft a déclaré que leur famille en Arabie saoudite coopérait avec la police et que rien ne suggérait qu’ils étaient des suspects.

Elle a qualifié la décomposition des corps de “problématique”. La semaine dernière, la police n’avait pas encore vu les résultats des tests de toxicologie.

Il n’y avait aucune preuve d’entrée forcée dans l’appartement, où les sœurs sont restées seules, a déclaré Allcroft.

“Les décès sont de nature suspecte car nous ne connaissons pas la cause du décès”, a déclaré Allcroft.

« Les filles avaient 23 et 24 ans et elles sont mortes ensemble dans leur maison. Nous ne connaissons pas la cause du décès, c’est inhabituel en raison de leur âge et de la nature de l’affaire », a ajouté Allcroft.

Les sœurs semblaient effrayées et suspectes que la nourriture livrée à leur appartement ait été falsifiée, ont déclaré des associés non identifiés aux médias de Sydney.

Une source policière non identifiée a déclaré au Daily Telegraph de Sydney: “Cela semble vraiment être un suicide tragique.”

Les sœurs ont pu montrer des “économies importantes” sur un compte bancaire lorsqu’elles ont demandé à louer leur appartement, a déclaré le gestionnaire immobilier Jay Hu au journal, mais elles avaient cessé de payer le loyer au début de cette année.

« Ils avaient toujours payé à temps avant cela. … Ils étaient de bons locataires », a déclaré Hu au journal.

Le propriétaire basé à l’étranger avait entamé une action en justice pour récupérer le loyer impayé avant que les corps des sœurs ne soient retrouvés, a déclaré Hu.

L’annonce immobilière indiquait que les chambres de l’appartement avaient toutes deux un nouveau sol.

Rod Mcguirk, l’Associated Press