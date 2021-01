Un agent immobilier de New York a choqué les utilisateurs des médias sociaux après avoir présenté un petit appartement qui coûte 1650 $ par mois à louer.

Non seulement le studio West Village n’a pas de cuisinière ou de four, un petit réfrigérateur et un petit placard, mais il n’a même pas sa propre salle de bain.

Au lieu de cela, pour 1 650 $ par mois, les résidents doivent partager des toilettes et une douche – qui sont également dans des pièces séparées – avec l’ensemble du complexe.

Et les locataires devraient être sûrs de ne pas perdre leurs clés, car ils doivent entrer à la fois dans la salle de bain et dans la douche.

Le prix astronomique de l’appartement de Manhattan – situé sur la 5e avenue et la 11e rue près de l’Université de New York – n’est même pas aussi élevé qu’il aurait pu être avant la pandémie, les prix continuant de baisser alors que les riches New-Yorkais restent en exode. .

Un agent immobilier de New York a choqué les utilisateurs des médias sociaux avec le pire appartement jamais vu

Pour 1650 $ par mois, le locataire vit dans une chambre sans cuisine ni salle de bain adéquates

Les utilisateurs des médias sociaux ont affirmé que cela ne pouvait pas être le prix réel de l’appartement

«Comment est-ce légal? un autre a demandé ci-dessous la vidéo TikTok

La vidéo a été partagée par le nouveau compte TikTok New York City Realtor (@newyorkcityrealtor) – géré par Cameron Knowlton et Tatum Kelly – qui ont déjà accumulé 2,4 millions de likes sur six vidéos en moins d’une semaine.

Après que les premières vidéos aient montré des résidences plus grandes pour plus de 10000 $ par mois, Knowlton a ensuite montré le pire endroit qu’il ait jamais rencontré, soulignant qu’en tant qu’agent immobilier, il ne fixe pas le loyer.

« J’ai publié le pire appartement jamais vu dans un groupe Facebook il y a quelques années », a-t-il expliqué à DailyMail.com.

«Je débutais dans l’immobilier et j’avais du mal à m’en sortir. C’était mon premier poste en tant qu’agent immobilier (une grande partie de notre travail) et Internet m’a déchiré. J’ai reçu des menaces de mort.

«Les gens m’appelaient toute la journée pour m’insulter et que sais-je encore. Ils ont dit que j’étais le pire courtier de tous les temps », a ajouté Knowlton.

Il a décidé de réessayer cette année avec son nouveau compte TikTok, désireux de montrer ce que les puits de l’immobilier à New York peuvent vraiment signifier, et le faire à ses propres conditions.

Knowlton dit qu’il n’est pas affilié à l’immeuble mais qu’il l’a vu comme une liste ouverte, que toute personne détenant une licence immobilière peut montrer aux locataires potentiels si elle le souhaite.

«Les gens me demandent quel est le pire appartement que vous ayez jamais vu, je vais vous montrer», dit Knowlton dans les images de TikTok avant de passer à la maison à une seule pièce.

«Et avant de demander, oui, c’est un vrai appartement. C’est ce que 1650 $ vous rapporte dans le quartier le plus recherché de New York.

«Zéro four, un mini réfrigérateur, pas de cuisinière et un seul placard unique.

Au total, il parvient à montrer tout l’appartement en quelques secondes.

Dans une deuxième vidéo, il révèle la situation de la salle de bain qui, selon lui, est « aussi mauvaise que vous pouvez l’imaginer ».

«Imaginez-vous que c’est vous dans votre salle à manger et vous devez y aller, suivez-moi», dit-il, tout en restant debout dans l’appartement.

Il ajoute dans la légende qu’en plus de votre salle à manger, c’est le « salon, la cuisine, la chambre et le placard ».

L’appartement dispose d’une salle de bains commune et d’une douche dans le couloir

Les toilettes et la douche sont conservées dans des pièces séparées et accessibles uniquement avec une clé

L’agent immobilier a plaisanté en disant que même les savons dans la salle de douche devaient partager

« Voici la première partie de la salle de bain et vous allez avoir besoin de votre clé parce que c’est pour des raisons de sécurité », affirme l’agent immobilier en se tenant debout dans le couloir.

«Maintenant, voici les toilettes, partagées par tout le complexe. Vous pouvez voir que c’est en fait assez propre et qu’il n’y a pas d’évier au fait.

«Et si vous voulez prendre une douche, vous allez devoir traverser l’autre partie du couloir», ajoute-t-il.

«Maintenant, souvenez-vous de votre clé et voici la douche. Pas trop mal, pas trop minable, et voici quelques savons partagés si vous en voulez.

Knowlton ajoute que cette douche est «également partagée par l’ensemble du complexe» dans les légendes.

D’autres qui regardaient sur TikTok ont ​​été consternés par le peu de revenus d’un locataire, affirmant dans les commentaires ci-dessous « cela doit être une blague ».

Les utilisateurs de TikTok ont ​​été horrifiés par la petite taille de l’appartement

«C’est le double de mon paiement pour une maison de 1900 pieds carrés au Texas», a déclaré un utilisateur.

«COMMENT CELA EST-IL JURIDIQUE», a demandé Jilly, tandis que Blyssed a déclaré que «les dortoirs universitaires sont meilleurs que ça».

«Ce n’est pas un appartement. C’est un compartiment », a commenté un utilisateur nommé Reanie.

« Et les gens ont pensé que nous plaisantions quand nous avons dit que les appartements de New York étaient comme un placard », a déclaré un autre nommé Kels.

Beaucoup ont plaisanté sur la salle de bain et la propagation du coronavirus

Jack Nelson a plaisanté en disant: «Je pensais qu’Harry Potter avait mal» tandis que Yasmin Aubry a dit: «Les gens en prison vivent mieux».

La plupart des commentaires concernaient la situation de la salle de bain, les téléspectateurs plaisantant en disant que «Starbucks est à 3 pâtés de maisons».

« Le pied d’athlète tape », a écrit un utilisateur nommé Brendan.

De nombreux utilisateurs ont également plaisanté à propos de la pandémie avec Signemanderson en déclarant: « Je sais juste que le COVID a 30 ans, une publicité flirty prospère dans ce bâtiment ».

«Complexe entier?! Aucun évier !!! LES GERMES SUR LES POIGNÉES OMGGGG », a déclaré l’utilisateur Sumaya.

« Et maintenant, nous savons exactement pourquoi le ‘rona s’est si mal répandu à New York au printemps dernier’ ‘, a ajouté Emily Miller Jocham.

Malgré les critiques, certains ont loué l’appartement, mais pas pour longtemps.

Il a été mis en location pour la dernière fois en octobre 2019, ce qui signifie que son dernier occupant est potentiellement resté un peu plus d’un an.

Knowlton a également déclaré que la réaction avait été « 100% » plus positive que la dernière fois qu’il avait mis en évidence le « pire appartement de New York », et qu’il utilise maintenant sa renommée virale pour collecter des fonds pour les sans-abri dans sa dernière vidéo TikTok.