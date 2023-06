Un agent immobilier de Langley reconnu coupable d’avoir traîné la gendarmerie de l’Alberta à un arrêt de la circulation

L’agent immobilier de Langley et éminent bénévole, David Foxwell, a été reconnu coupable de six chefs d’accusation découlant d’un contrôle routier à Leduc, en Alberta, notamment d’avoir agressé un agent de la paix.

Selon un porte-parole de la Cour de justice de l’Alberta, le 15 juin, Foxwell a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de résistance à un agent de la paix, d’un chef d’agression contre un agent de la paix causant des lésions corporelles, de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, de conduite avec facultés affaiblies et de refus pour fournir un échantillon d’haleine. Une accusation de ne pas s’être arrêté à une intersection a été abandonnée en mars.

Selon le rapport du Red Deer Advocate, l’incident a eu lieu le 15 décembre 2021, lorsque des agents de l’Unité intégrée de la circulation de la GRC de Leduc ont arrêté Foxwell, dans le cadre d’un programme de contrôle près de Discovery Way et de la 50e Avenue. Foxwell a refusé de se soumettre à un dépistage d’alcool.

L’officier a tenté d’arrêter Foxwell, qui a refusé de sortir de la voiture. Au lieu de cela, Foxwell est parti, traînant l’officier sur environ 300 mètres.

Un passant civil s’est arrêté devant le véhicule de Foxwell et l’a forcé à s’arrêter. L’agent a réussi à se libérer et, avec l’aide du civil et d’autres membres de la GRC de Leduc, a arrêté le conducteur.

L’officier qui avait été traîné a été soigné pour des blessures mineures et Foxwell a été brièvement détenu.

Suite à sa condamnation, Foxwell doit être de retour en cour à Leduc le 22 juin, date à laquelle un juge fixera une date pour sa condamnation.

Avant l’arrestation, Foxwell était impliqué dans plusieurs groupes communautaires et commerciaux, notamment en tant que donateur pour la Langley Animal Protection Society, le refuge Gateway of Hope, le Fraser Valley Real Estate Board et l’Aldergrove Business Association.

Le Heures d’avance de Langley a contacté Foxwell pour un commentaire.

Avant sa condamnation, lorsque les accusations ont été révélées en janvier, Foxwell a déclaré au Temps d’avance qu’un reportage sur ses problèmes juridiques aurait «un impact négatif non seulement sur moi, mais sur l’aide qui leur serait fournie», se référant aux organisations caritatives et aux groupes d’affaires avec lesquels il travaillait.

– avec des fichiers du Red Deer Advocate

