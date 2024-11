Un agent immobilier célèbre quitte le salon Million Dollar Listing de Los Angeles après 13 ans

Million Dollar Listing Los Angeles perd deux de ses agents immobiliers.

Après 13 ans passés à couvrir 11 saisons de la série de télé-réalité Bravo, Josh Altman, 45 ans, quitte la populaire émission immobilière aux côtés de sa co-star et épouse Heather Altman, 39 ans.

Josh a rejoint le casting lors de la quatrième saison en 2010, tandis que Heather a rejoint le casting lors de la troisième saison en 2008.

‘Que dire !!! Million Dollar Listing LA a été une sacrée aventure », a déclaré le couple dans une déclaration commune sur Instagram.

« Les souvenirs, les amitiés, les expériences, les ventes, les hauts, les bas et les portes que cela a ouvertes, nous en serons toujours reconnaissants. AUCUN REGRET.

‘TMerci à tous d’avoir fait partie de cet incroyable voyage avec notre famille et notre entreprise au cours des 15 dernières années de notre vie », ont-ils poursuivi.

Josh et Heather ont transmis le message depuis un canapé de leur maison, où Josh avait son bras autour de sa femme et elle avait la main sur son genou.

« Quelle bénédiction de faire partie d’une émission aussi incroyable qui a lancé tout un genre de télévision. Tant de personnes à remercier.

« Et surtout vous tous qui avez été avec nous pendant ce voyage. NOUS T’AIMONS!!!! Il est temps de commencer un nouveau chapitre de la vie et de passer plus de temps avec la famille.

Le couple a récemment été présenté dans la saison 15, qui s’est terminée le mois dernier.

Le couple choisit de se concentrer davantage sur leur famille et leur carrière, loin des caméras constantes.

Le couple partage sa fille Lexi, 7 ans, et son fils Ace, cinq ans.

Le couple puissant a vendu pour plus de 7 milliards de dollars de propriétés alors qu’il était sur Million Dollar Listing Los Angeles.

Josh a négocié des contrats de maisons pour un grand nombre de clients de premier plan, dont Kim Kardashian et Kanye West, Britney Spears et Calvin Harris.

Plus tôt cette année, Josh a attribué le mérite à l’émission pour avoir aidé sa carrière dans l’immobilier à réussir.

«C’est la façon dont vous utilisez la machine qu’est la télévision. Dès le premier jour, j’ai fait très attention à tout ce que je faisais, car j’ai réalisé que si vous utilisez correctement la télévision, elle peut être le meilleur outil de marketing au monde pour votre entreprise, a déclaré Josh. Nous chaque semaine en juillet.

« Et si cela est fait correctement, cela peut propulser votre entreprise à un tout autre niveau qui prendrait toute une vie pour la plupart des gens. »

Il a poursuivi : « Il y a quinze ans, en tant que personne différente à l’époque, j’essayais de me frayer un chemin vers le sommet dans une industrie extrêmement compétitive. J’ai juste commencé à avoir un peu de succès après l’effondrement de l’économie en 2007, où j’ai tout perdu. . La mentalité était donc la suivante : « Faites ce que je dois faire pour revenir là où je suis ou simplement pour survivre. »