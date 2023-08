Un agent immobilier canadien condamné à une amende pour avoir bu du lait chez le vendeur

Commentez cette histoire Commentaire

Le milk-shake le plus cher du monde est l’incarnation du luxe : une création aux reflets dorés de gousses de vanille de Madagascar, de sauce au caramel au lait d’ânesse et de cacao vénézuélien qui se présente dans un verre incrusté de cristaux Swarovski et se vend 100 $ la pop. Un agent immobilier canadien devra payer plus de 150 fois plus pour prendre une gorgée de lait nature.

Après qu’une caméra de surveillance à domicile ait surpris Mike Rose en train de boire du lait directement du récipient dans une maison qu’il montrait, la British Columbia Financial Services Authority, une agence gouvernementale chargée de réglementer les institutions financières de la province canadienne, a jugé le 18 juillet les actions de Rose « inconvenantes ». en vertu de la Real Estate Services Act de la Colombie-Britannique. Il lui a imposé une amende de 20 000 dollars canadiens, soit environ 15 162 $. L’agence a également ordonné à Rose de payer 2 500 dollars canadiens supplémentaires, soit près de 1 896 $, en frais d’exécution, selon les dossiers.

Rose n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Cependant, dans une déclaration au média local CFJC Today, il s’est excusé pour la « décision très malheureuse et très inhabituelle ».

« Je n’ai jamais fait ce genre de chose auparavant, et je ne me comporterai plus jamais de cette façon », a déclaré Rose. « … Bien que je me sois excusé directement auprès des propriétaires, je sais que des actions comme celle-ci ne sont pas rapidement pardonnées ni facilement oubliées. Je vais passer les prochaines semaines à réfléchir à mes actions, à mieux comprendre pourquoi je ferais cela et à travailler pour assurer ce genre de [behavior] ne se reproduise jamais.

L’incident s’est produit le 16 juillet 2022 dans la ville de Kamloops, avant que les acheteurs potentiels ne soient censés arriver à la maison pour une visite.

Ce jour-là, la propriétaire Lyska Fullerton et sa famille avaient laissé la maison prête, propre et avec les lumières allumées pour ce qu’ils pensaient initialement ne serait qu’une seule visite. Plus tard dans la soirée, cependant, l’agent immobilier des Fullerton leur a dit qu’il y avait eu une deuxième visite.

C’est alors que Fullerton est retournée à son appareil photo Ring – un appareil à l’origine « destiné à mes enfants adolescents, afin que je puisse les surveiller et m’assurer qu’ils rentrent à la maison à l’heure », a-t-elle déclaré au Washington Post. Elle a pensé qu’elle verrait un agent immobilier guider un groupe d’acheteurs potentiels.

Mais ce qu’elle a trouvé l’a laissée « complètement sans voix, sous le choc et effrayée », a déclaré Fullerton.

Les images montraient Rose entrant dans la maison environ 30 minutes avant les acheteurs. Cet après-midi-là, il est entré dans la cuisine et a ouvert les stores. Puis, il ouvrit le réfrigérateur, en sortit un carton de lait et en but une longue gorgée. Rose a ensuite remis le lait dans le réfrigérateur et a fermé la porte, a montré la vidéo.

Pour aggraver les choses, a ajouté Fullerton, la vidéo montrait également Rose assise sur le canapé pendant que les acheteurs potentiels visitaient la maison. Il s’est cassé le bras du canapé, dit-elle.

« Ce n’était pas professionnel à bien des égards », a déclaré Fullerton. « Chaque partie était juste une telle invasion de la vie privée et une telle invasion de notre maison. »

Voir la vidéo a dégoûté Fullerton, a-t-elle dit – en particulier parce que l’incident s’est produit pendant une pandémie mondiale qui a intensifié les observations d’hygiène personnelle et a tué elle et les parents de son mari.

« Dans quel monde pensez-vous que c’est jamais acceptable de le faire? » dit Fullerton. « Je ne ferais même pas ça dans la maison de ma propre famille. »

Selon l’ordonnance de la British Columbia Financial Services Authority, Rose a déclaré à l’agence qu’il était « exceptionnellement déshydraté » à l’époque à cause d’un nouveau médicament. Il était également soumis à un « stress considérable », indique le rapport.

Fullerton a confronté Rose deux jours après l’incident, lorsque les acheteurs potentiels sont revenus pour une autre visite. Quand elle lui a demandé s’il y avait quelque chose qu’il voulait lui dire au sujet de sa dernière visite à la maison, Fullerton a dit que Rose avait répondu : « Le lait ? »

Elle l’a dénoncé après cela.

Pour Fullerton, ce n’est pas tant que Rose a bu du lait – c’est la façon dont il n’a fait savoir à personne qu’il l’avait fait, a-t-elle dit.

« Ça ne me dérange pas qu’il ait bu du lait. Je veux dire, peut-être qu’il avait des maux d’estomac, pour autant que je sache », a-t-elle déclaré. « Mais le faire de cette façon ? Il n’a même pas laissé de note ou nous a dit que c’était arrivé. J’ai dû le découvrir à cause de mon appareil photo, et c’est tout simplement faux.

« Cela vous fait douter de votre confiance envers les personnes qui visitent votre maison », a-t-elle ajouté.

C’est la raison pour laquelle l’agence des services financiers a cité l’amende de Rose. Dans son ordonnance, l’agence a déclaré que le comportement de Rose était en violation des lois de la loi sur les services immobiliers de la Colombie-Britannique, qui considère une conduite « inconvenante » comme un comportement qui « sape la confiance du public dans le secteur immobilier » et « amène le secteur immobilier dans déconsidération. »

Malgré la situation du lait, les acheteurs potentiels ont fini par devenir les propriétaires de la maison et les Fullerton ont déménagé plus tard ce mois-là.

« Nous l’avons vendu assez rapidement juste après cela, ce qui est formidable », a-t-elle déclaré. « Parce que les nouvelles personnes peuvent continuer et avoir de nouveaux souvenirs là-bas, et nous n’avons pas à nous en tenir aux souvenirs de ce qui s’est passé. »

Quant au pot à lait qui a tout déclenché, Fullerton a déclaré qu’elle l’avait immédiatement versé.

« Mon mari est rentré à la maison et m’a regardé jeter un demi-gallon de lait à la poubelle », a-t-elle déclaré. « Il me regarde comme si j’étais folle et m’a demandé : ‘Qu’est-ce que tu fais ?' »

Elle lui a dit : « Tu ne veux même pas savoir. »