Un agent immobilier a échappé à la folie britannique du verrouillage de Covid et a créé un empire immobilier à Zanzibar

Un agent immobilier qui a abandonné les verrouillages britanniques de Covid a créé un empire immobilier à Zanzibar – affirmant qu’il vivait « sans masque et dansait toute la nuit » pendant que le Royaume-Uni s’attaquait au coronavirus.

Richard Ashby, 41 ans, gagnait 200 000 £ par an en vendant des appartements exclusifs à Westminster et Mayfair à de riches investisseurs lorsque la pandémie a frappé.

Il détestait être isolé dans son appartement au bord de la rivière à Chelsea, alors il a cherché dans le monde une évasion où il pourrait créer une nouvelle entreprise et vivre sans les règles de Covid – pour finalement s’installer à Zanzibar.

L’archipel de Zanzibar est un joyau de l’océan Indien, à seulement 60 miles de la côte est de l’Afrique et une partie de la Tanzanie.

Avec des températures diurnes moyennes de 28 ° C, Zanzibar a largement évité les fermetures et le port de masque que M. Ashby était déterminé à éviter.

C’était l’un des premiers endroits au monde à ouvrir ses frontières aux touristes en juin 2020.

“Zanzibar offrait une liberté presque totale – personne ne portait de masque et nous avons tous continué à danser toute la nuit dans les bars et les discothèques”, a déclaré M. Ashby.

«Je ne pouvais pas vivre sous verrouillage même pendant une semaine et je savais que je devais quitter Londres où le marché immobilier a perdu la raison pendant six mois pendant que tout le monde s’adaptait à Covid.

« Je suis d’abord allé dans le sud de la France, puis lorsque les restrictions y sont également devenues insupportables, j’ai découvert Zanzibar.

“Covid n’a jamais vraiment été un problème et je pouvais vivre la vie de liberté totale dont j’avais toujours rêvé.”

Il a ajouté: “ Je savais qu’avec les magnifiques eaux turquoises, pratiquement aucun crime et un gouvernement déterminé à aider les promoteurs à créer de nouvelles maisons de vacances de luxe, j’ai trouvé mon petit coin de paradis et j’ai créé une société immobilière pour ne jamais avoir à retourner à Londres.’

M. Ashby s’est associé au développeur local Floton Africa et – avec la société d’Ashby Byshivo.com – ils travaillent sur trois complexes de vacances de villas de village tropical sur l’île.

Ils comprennent 20 unités de chalets de deux et trois chambres, ainsi que de plus grandes villas – chacune avec sa propre piscine privée – dans un village tropical près de Paje sur la côte sud-est.

Il y a d’autres unités sur un terrain en bord de plage au nord de l’île à Nungwi avec des chalets similaires à deux et trois lits, ainsi que des appartements séparés avec vue sur l’océan à Paje.

Les prix sur plan pour un appartement de vacances commencent à 48 000 £, passant à 130 000 £ pour les chalets à deux chambres et à 140 000 £ pour trois lits.

M. Ashby a déclaré: «C’est un accident complet que je me sois retrouvé ici. S’il n’y avait pas eu Covid, je serais toujours coincé à Londres pour vendre des appartements.

« Zanzibar est vraiment un paradis sans aucun des problèmes que vous associez aux autres destinations ensoleillées d’hiver – le surdéveloppement à Dubaï et la criminalité dans certaines parties des Caraïbes.

«Il est presque complètement sous-développé et il y a des kilomètres et des kilomètres de parcelles au bord de la plage avec du sable blanc comme de la poussière et les mers turquoises les plus magnifiques et les plus chaudes, limpides et ouvertes au développement.

“C’est comme découvrir St Tropez comme un village de pêcheurs pittoresque dans les années 1940 avant que le monde entier n’arrive ou Marbella dans les années 1950 lorsque la Costa del Sol n’était que quelques cabines de plage en dehors des principales villes.

“Nous avons ici une page blanche et un gouvernement éclairé qui est déterminé à encourager les investissements et à créer le prochain paradis du soleil d’hiver.”

M. Ashby n’a pas l’intention de retourner au Royaume-Uni et voit son pays natal avec des taux d’intérêt en hausse, une crise du coût de la vie et une dette Covid qui paralyse l’économie avec horreur.

Il a déclaré: « Pratiquement, le monde entier est devenu fou pendant Covid, à quelques exceptions notables comme la Suède et aussi Zanzibar, qui est semi-autonome de la Tanzanie et qui a en grande partie continué normalement.

“Cela m’a offert un refuge pour échapper à la folie et m’a permis de construire une vie incroyable et une entreprise fantastique avec les personnes les plus merveilleuses.

«Il n’a que trois heures d’avance sur le Royaume-Uni et il y a des vols quotidiens en provenance d’Europe, d’Afrique et des destinations du Moyen-Orient telles que Dubaï.

“Dans quelques années, tout le monde viendra à Zanzibar et je me sens très chanceux d’être arrivé ici juste avant cette énorme explosion de croissance.”