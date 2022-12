Un agent forestier indien soutient Raveena Tandon au milieu du tollé suscité par la vidéo Safari

Les autorités de la réserve de tigres de Satpura dans le Madhya Pradesh ont lancé une enquête contre l’actrice Raveena Tandon après que son véhicule de safari aurait été vu trop près d’une tigresse. L’incident a été révélé après que l’actrice de Bollywood a partagé des extraits de ses exploits de safari sur les réseaux sociaux.

Mardi, l’officier sous-divisionnaire (SDO) de Forest, Dheeraj Singh Chouhan, a déclaré qu’une enquête avait été ouverte conformément aux directives officielles. Maintenant, Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), a partagé son observation sur le tumulte de la vidéo de Raveena Tandon.

Dans un tweet, l’officier a expliqué qu’il ne pouvait pas comprendre les controverses en cours entourant l’incident. « C’était dans une zone touristique d’une réserve de tigres, avec un véhicule de safari immatriculé ayant un GPS et le tigre à seulement quelques mètres de nous. Les tigres auront leur chemin où ils veulent. Incapable de comprendre les polémiques entourant le tweet de Raveena Tandon”, a-t-il écrit dans un tweet.

C’était dans une zone touristique d’une réserve de tigres, avec un véhicule de safari immatriculé doté d’un GPS et du tigre à seulement quelques mètres de nous. Tiger aura son chemin où il veut. Incapable de comprendre les controverses entourant le tweet de@TandonRaveena. pic.twitter.com/VlnpljM3Sr– Susanta Nanda (@ susantananda3) 30 novembre 2022

Cela s’est produit quelques heures seulement après qu’un autre officier de l’IFS, Parveen Kaswan, ait souligné les facteurs clés à prendre en compte dans l’affaire. « Mon observation en vidéo ; Véhicule autorisé sur la route approuvée, les visiteurs n’ont pas dérangé le tigre et ne faisaient pas de bruit non plus, le tigre errait seul et a choisi de le faire, grogner vers le véhicule ou le touriste par des tigres est une chose normale. Cela arrive plusieurs fois pendant le safari », a-t-il tweeté.

Mon observation sur vidéo; – Véhicule autorisé sur une route approuvée – les visiteurs n’ont pas dérangé le tigre, ne faisant aucun bruit également – le tigre errait seul et a choisi de le faire – grogner vers le véhicule ou le touriste par des tigres est une chose normale. Cela arrive plusieurs fois pendant le safari https://t.co/TV35e3jz5E — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 30 novembre 2022

Tout en répondant à la polémique, Raveena Tandon, dans une série de tweets, a déclaré qu’elle voyageait dans une jeep sous licence fournie par le département des forêts. Elle a ajouté qu’ils ne s’étaient pas dissuadés de suivre leur chemin “touristique” désigné. Partageant une vidéo de News18 sur un incident similaire, l’actrice a tweeté : « On ne peut jamais prédire quand et comment les tigres vont réagir. C’est le véhicule immatriculé du Département des forêts, avec leurs guides et chauffeurs formés pour connaître leurs limites et leurs légalités.

À la suite de la controverse, les fonctionnaires qui étaient de service et le conducteur du véhicule de safari de Raveena ont été avisés.

