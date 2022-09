Un agent du MHPS coupable d’agression sur un jeune

Un membre du service de police de Medicine Hat a été reconnu coupable de voies de fait après avoir attaqué un jeune lorsque quelqu’un a frappé à la porte du policier et s’est enfui.

Const. Myles Steiger, un vétéran de 12 ans, a été reconnu coupable jeudi en lien avec l’agression qui a eu lieu près du domicile de l’officier. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis.

Les responsables du MHPS ont déclaré que l’officier était chez lui dans la nuit du 18 avril 2021, lorsqu’un jeune a frappé à la porte et s’est enfui – une farce connue sous de nombreux noms, notamment “Nicky, nicky nine door” et “ding, dong, ditch”. ‘

Selon la police, l’agent qui n’était pas en service a donné la chasse et a rencontré un autre jeune, pas le jeune qui avait frappé, et une altercation a également eu lieu.

Le constable exerce des fonctions administratives au sein du MHPS depuis juin 2021 et, suite à sa condamnation, fera l’objet d’un examen disciplinaire interne qui déterminera son avenir au sein de la force.