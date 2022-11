Un agent du GOP reconnu coupable d’avoir acheminé un don russe à la campagne 2016 de Trump

Benton a travaillé de nombreuses campagnes, notamment en tant que stratège sur le Great America PAC, un super Pac soutenant la victoire de Donald Trump en 2016, ainsi que les campagnes du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et du sénateur Rand Paul, tous deux républicains du Kentucky, et du représentant Ron. Paul, R-Texas.

L’argent du don provenait à l’origine de Roman Vasilenko, un ancien officier de la marine russe devenu agent de commercialisation à plusieurs niveaux et PDG de la “Life is Good International Business Academy”.

Jesse Benton a été reconnu coupable jeudi de six chefs d’accusation, notamment la sollicitation d’une contribution étrangère illégale, la tentative de dissimulation et la soumission de fausses informations sur la source de l’argent.

Le sénateur, Kent Sorenson, a admis plus tard avoir accepté plus de 70 000 $ en pots-de-vin pour changer son soutien du représentant de l’époque. Michele Bachmann, R-Minn., À Ron Paul, dont Benton a également travaillé sur la campagne. Sorenson a été condamné à plus d’un an derrière les barreaux pour le crime.

Benton a reçu six mois de détention à domicile et deux ans de probation. Notamment, la phrase de Benton dans le L’affaire Ron Paul a été rendue le 20 septembre 2016juste deux jours avant l’événement du 22 septembre auquel Benton avait organisé la participation de Vasilenko avec le candidat de l’époque, Trump.

Fin 2020, Trump a publié Benton un pardon complet pour la condamnation de 2016une décision défendue par le sénateur Rand Paul.

Benton n’est pas la seule personne qui a été reconnue coupable d’avoir aidé des ressortissants étrangers à contribuer à la carrière politique de Trump.

En 2018, un autre stratège républicain, Sam Patten, a admis avoir aidé un membre pro-russe du parlement ukrainien à faire un don au comité inaugural de Trump. Comme les campagnes, il est interdit aux comités inauguraux d’accepter des dons d’étrangers.

L’une des principales questions en litige dans le dernier procès de Benton était de savoir si le motif de Vasilenko pour chercher une photo avec Trump était de nature politique, ou s’il cherchait simplement une photo avec une personne célèbre.

Preuve a été présenté au procès que Wead et Vasilenko avait discuté d’essayer d’obtenir une photo avec Oprah Winfrey ou Michelle Obama, mais a opté pour Trump.

“Si Oprah était disponible, nous ne serions même pas ici”, a déclaré l’avocat de la défense Brian Stolarz. aurait dit dans sa plaidoirie finale.