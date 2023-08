Un agent du fisc tue un collègue — RT World News

La législation américaine adoptée l’année dernière prévoyait 80 000 nouveaux agents des impôts qui pourraient exercer une puissance de feu au niveau de la police

Un agent de l’Internal Revenue Service des États-Unis a accidentellement tiré sur un collègue lors d’un exercice d’entraînement dans un champ de tir fédéral à Phoenix, en Arizona, ont rapporté les médias locaux.

Le bureau extérieur de Phoenix de la Division des enquêtes criminelles de l’IRS (CID) a confirmé aux journalistes qu’un « incident» avait eu lieu sur le champ de tir, qui est géré par le Bureau fédéral des prisons et était utilisé par plusieurs agences fédérales lorsque la fusillade s’est produite.

La représentante de l’IRS, Charlotte Dennis, a refusé de révéler les noms des personnes impliquées, déclarant seulement que l’incident impliquait un agent spécial et que la victime était décédée au HonorHealth Deer Valley Medical Center.















Le bureau extérieur du FBI à Phoenix enquête sur la fusillade, les résultats devant être remis au procureur de district de l’Arizona pour examen et accusations potentielles, selon un communiqué de l’agence envoyé par e-mail au média local AZFamily.

L’agent spécial anonyme est le premier employé de l’IRS CID à être abattu dans l’exercice de ses fonctions, selon l’Officier Down Memorial Page, un site Web qui suit les décès dans l’exercice de ses fonctions dans les forces de l’ordre. Les agents de l’IRS CID sont des agents d’application de la loi assermentés et reçoivent des instructions sur les armes à feu dans le cadre de leur formation.

Une législation controversée adoptée en 2021 a accordé à l’IRS près de 80 milliards de dollars de financement pour embaucher jusqu’à 87 000 nouveaux agents sur 10 ans, ce qui ferait plus que doubler sa taille actuelle. Un effort pour abroger la mesure a été adopté par la Chambre dominée par les républicains plus tôt cette année après que des représentants ont soulevé le spectre d’une armée de comptables armés en maraude, mais il est peu probable qu’elle devienne loi, compte tenu de son soutien au sein du Parti démocrate au pouvoir.

Les défenseurs de la mesure ont souligné qu’une partie de l’argent est réservée aux dépenses non liées à l’embauche et que certaines des embauches remplacent simplement les agents qui prennent leur retraite ou qui vont bientôt prendre leur retraite, tandis que d’autres nouvelles recrues se contenteront de travailler au téléphone et d’effectuer des tâches comptables typiques.

Cependant, une offre d’emploi IRS CID qui est depuis devenue virale appelait les nouvelles recrues à « être prêt à utiliser la force meurtrière« et le visage »situations mettant la vie en danger», et l’agence a utilisé plus d’un demi-million de dollars de sa manne de 2021 pour acheter autant de munitions en trois mois qu’elle le fait habituellement en un an.

Alors que l’administration Biden avait promis que personne avec un salaire annuel inférieur à 400 000 $ ne serait audité par les nouveaux stormtroopers de l’IRS, une législation qui aurait rendu cette promesse juridiquement contraignante en protégeant « les contribuables américains à revenu faible et moyen à la suite d’un assaut d’audits d’une armée de nouveaux auditeurs de l’Internal Revenue Service financés par une infusion sans précédent de nouveaux fonds » N’a pas passé.