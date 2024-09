Un agent du FBI déclare que deux agents ont accepté leur responsabilité dans le passage à tabac mortel de Tire Nichols

MEMPHIS, Tennessee (AP) — Un agent du FBI qui a interrogé deux anciens policiers de Memphis lors de leur procès pour le passage à tabac mortel de Tire Nichols ont témoigné jeudi qu’ils avaient accepté la responsabilité de leur participation.

L’agent spécial du FBI Anthony Householder a pris la parole lors du procès fédéral de Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith, qui ont plaidé non coupables des accusations de force excessive, de défaut d’intervention et d’entrave à la justice par la falsification de témoins. Deux autres anciens officiers, Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr., ont témoigné après avoir plaidé coupables d’avoir privé Nichols de ses droits civils.

Le député a déclaré qu’il avait interrogé Bean et Smith dans le cadre de l’enquête du FBI sur le passage à tabac de janvier 2023.

Le chef de la maison a déclaré que Smith lui avait dit que lui et Martin avaient tous deux frappé Nichols. Smith a déclaré qu’il aurait dû empêcher Martin de frapper Nichols, a déclaré le député.

Smith a ajouté qu’il n’avait pas informé les techniciens médicaux d’urgence des coups de poing donnés à Nichols parce qu’il pensait que Nichols serait capable de le leur dire lui-même, a déclaré Householder. Nichols est mort à l’hôpital le 10 janvier 2023, trois jours après les coups.

Les policiers ont utilisé du gaz poivré et un Taser sur Nichols, qui était noir, lors d’un contrôle routier, mais l’homme de 29 ans s’est enfui. vidéo policière montre. Les cinq policiers, qui sont également noirs, l’ont ensuite frappé à coups de poing, de pied et de pied à environ un pâté de maisons de son domicile, alors qu’il appelait sa mère. La vidéo montre également les policiers se déplaçant et même riant pendant que Nichols souffrait de ses blessures.

Smith « s’est approprié » et a déclaré qu’il avait échoué, a témoigné Householder. L’agent du FBI a également reconnu que Smith avait pleuré pendant l’entretien.

«Il avait certainement des remords», a déclaré Householder.

Bean a également accepté sa responsabilité et a déclaré à Householder qu’il avait précédemment omis des informations sur les coups parce qu’il ne voulait pas être qualifié de « vif d’or », a déclaré l’agent du FBI.

« Il ne voulait pas jeter son équipe sous le bus », a déclaré Householder.

Le député a déclaré qu’il n’avait pas enregistré les entrevues. Interrogé par l’avocat de Bean, John Keith Perry, Householder a reconnu que certains agents enregistrent de tels entretiens, qui sont résumés par des agents du FBI et connus sous le nom d’offres. Mais les enregistrements ne sont pas obligatoires, a déclaré Householder.

Taylor Chesser, une infirmière qui a soigné Nichols aux urgences, a déclaré qu’il était en arrêt cardiaque et ne respirait plus à son arrivée à l’hôpital. Chesser a déclaré que les prestataires médicaux ont finalement réussi à rétablir son rythme cardiaque.

Nichols était « mort jusqu’à ce que nous intervenions », a déclaré Chesser.

Les procureurs ont mis fin à leur dossier après son témoignage.

Les avocats des trois policiers ont ensuite demandé un acquittement, estimant que les procureurs n’avaient pas présenté suffisamment de preuves.

Plus tôt jeudi, Mills a déclaré qu’il n’avait jamais vu Bean ni Smith participer à la « taxe de rue », qui est l’argot de la police pour punir les personnes qui fuyaient la police. Les procureurs soutiennent que les agents employés « taxe de rue » ou « taxe de gestion » » contre Nichols.

Les policiers faisaient partie d’une unité de répression de la criminalité, dissoute depuis. Lors du contre-interrogatoire de l’avocat de Smith, Martin Zummach, Mills a déclaré qu’il avait bien connu Smith au cours des deux années où ils ont roulé avec l’unité Scorpion. Mills a déclaré qu’il n’avait jamais vu Smith abuser des gens et que Smith ne tolérerait pas que d’autres agents maltraitent des suspects.

Mills, qui a utilisé du gaz poivré sur Nichols et l’a frappé avec une matraque, a déclaré qu’il était possible que les coups auraient pu prendre fin si l’un des policiers avait dit d’arrêter.

Mills, qui a pleuré à la barre et s’est excusé lors de son témoignage plus tôt dans la semaine, a déclaré jeudi qu’il « n’en pouvait plus » après avoir vu la vidéo du passage à tabac.

« Je n’allais pas me lever et dire que j’avais bien fait », a déclaré Mills.

Bean, Haley et Smith risquent la prison à vie s’ils sont reconnus coupables.

Les cinq policiers ont également été accusés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupables. Mills et Martin devraient modifier leurs arguments. La date du procès devant le tribunal d’État n’a pas été fixée.

La journaliste d’Associated Press, Kimberlee Kruesi, a contribué depuis Nashville, Tennessee.