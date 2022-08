Un agent du FBI accusé d’avoir saboté l’enquête Hunter Biden démissionne – médias

Timothy Thibault aurait été escorté hors de son bureau par des «types ressemblant à un quartier général»

Un haut responsable du FBI accusé d’avoir contrecarré une enquête sur la criminalité présumée de Hunter Biden a quitté l’agence dans des circonstances mystérieuses, a rapporté lundi le Washington Times. L’agent, Timothy Thibault, a été accusé par les républicains d’avoir enterré “vérifié et vérifiable” des informations qui pourraient compromettre la famille Biden.

Thibault, un agent spécial adjoint en charge du bureau extérieur du bureau à Washington, DC, a brusquement quitté l’agence la semaine dernière. Deux anciens agents du FBI ont déclaré au Washington Times que Thibault avait été contraint de quitter son poste, l’un de ces anciens responsables affirmant qu’il avait été escorté hors du bureau par deux ou trois “types ressemblant à un quartier général.”

Malgré les affirmations de ces anciens agents, le Washington Times a noté que “il n’était pas clair si M. Thibault est parti de son plein gré ou a été contraint de quitter le bureau.”

Thibault avait cependant été en congé pendant au moins un mois, période au cours de laquelle les législateurs républicains l’ont accusé d’avoir participé à un stratagème corrompu visant à enterrer des informations préjudiciables sur le fils du président Joe Biden, Hunter, à l’approche des élections de 2020.

Dans une lettre au directeur du FBI, Christopher Wray, le mois dernier, Chuck Grassley (R-Iowa), membre du comité judiciaire du Sénat, a affirmé que Thibault avait ordonné une enquête sur “rapports désobligeants de Hunter Biden” fermé en octobre 2020. Citant des dénonciateurs anonymes, Grassley a déclaré que Thibault avait clos l’affaire sans fournir de raison valable et l’avait marquée dans les systèmes du FBI. “pour qu’il ne puisse pas être ouvert à l’avenir.”

Plus tôt cet été, Thibault a été martelé par les républicains pour avoir publié des messages désobligeants sur les réseaux sociaux à propos de l’ancien président Donald Trump alors qu’il travaillait sur une enquête sur le fils de l’opposant politique de Trump.

Hunter Biden faisait alors l’objet d’une enquête pour des infractions fiscales présumées, et le New York Post a publié des articles basés sur le contenu de l’ordinateur portable du fils du président le même mois. Les fichiers sur l’ordinateur portable, qui ont depuis été vérifiés de manière indépendante, impliquaient Hunter Biden dans la toxicomanie, les transactions avec des prostituées et de nombreux stratagèmes de corruption à l’étranger grâce auxquels la famille Biden pouvait gagner des dizaines de millions de dollars.

La lettre de Grassley accusait également un autre agent du FBI, un analyste du renseignement nommé Brian Auten, d’avoir mal étiqueté les informations sur Hunter. « activité financière criminelle et activité connexe » comme “désinformation.” L’agence utilisera plus tard le même terme pour avertir le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, de ne pas permettre à l’histoire de l’ordinateur portable de se propager sur sa plate-forme avant les élections de 2020, a déclaré Zuckerberg à l’animateur de podcast Joe Rogan la semaine dernière.

Lors de son récent témoignage devant le Sénat, Wray a minimisé le rôle de Thibault dans l’enquête sur l’ordinateur portable de Hunter Biden, mais – avant de couper court à son témoignage – a déclaré au sénateur républicain Joe Kennedy (Louisiane) que le contenu de la lettre de Grassley était “profondément troublant.” Cependant, il a commenté si les allégations à l’intérieur étaient vraies ou fausses.

“Les préjugés politiques ne devraient pas avoir leur place au FBI, et l’effort pour raviver la crédibilité du FBI ne peut pas s’arrêter avec sa sortie”, Grassley a déclaré au Washington Times. “Nous avons besoin de responsabilité, c’est pourquoi le Congrès doit continuer à enquêter.”