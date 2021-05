Un agent d’IPS perd 43 kg et partage un parcours inspirant de perte de poids

IPS Vivek Raj Singh Kukrele ne s’est pas pesé après la classe 8 alors qu’il pesait 88 kg. Des années plus tard, Kukrele a de nouveau vérifié son poids lorsqu’il a rejoint l’Académie nationale de police pour une formation, et il était de 134 kg. Kukrele a expliqué dans sa publication Instagram comment la formation à l’académie l’avait aidé à perdre beaucoup de poids. Il a déclaré: « 46 semaines d’entraînement rigoureux de NPA m’ont fait m’évanouir avec un poids de 104 kg, ce qui a été une grande réussite pour moi. »

Cependant, le parcours de perte de poids de Kukrele s’est rapidement arrêté au cours de ses premiers jours de service. Il a déclaré: « Au cours des premiers jours de service, servir dans les zones difficiles de Naxal du Bihar m’a fait reprendre du poids et j’ai atteint jusqu’à 138 kg. »

Selon Kukrele, ses habitudes alimentaires ont été la principale raison de sa prise de poids au fil des ans. « Fondamentalement, je suis un fin gourmet et j’avais l’habitude de manger beaucoup. « Khana fikna nahi chahiye » (La nourriture ne doit pas être gaspillée) a toujours été ma devise, manger sans réfléchir et manger même quand j’étais rassasié était le coupable de la prise de poids. »

Kukrele a commencé à marcher pendant l’une de ses missions et une application appelée « Step Set Go » qu’il utilise toujours l’a aidé à maintenir sa cohérence. Comme la marche est devenue une partie de sa vie, il a commencé à perdre du poids. Sa perte de poids l’a également motivé à opter pour une « alimentation plus consciente » et une alimentation saine.

Kukrele a déclaré : « La réduction de poids progressive m’a fait commencer à faire de la musculation et à manger en pleine conscience, ce qui a encore stimulé la réduction de poids. Depuis quelques mois, j’ai commencé un régime quantifié qui m’aide à mieux tonifier mon corps et à me remettre en forme. J’ai perdu 43 kg jusqu’à présent et je veux juste conserver une meilleure forme corporelle. »

Le parcours inspirant de perte de poids de Kukrele l’a non seulement rendu plus en forme, mais a également amélioré sa santé. Il contrôle maintenant sa tension artérielle tandis que son pouls au repos est de 40 BPM.

