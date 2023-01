Un agent d’immigration à l’aéroport de Dhaka veut vraiment que cette femme épouse un bangladais

Un agent d’immigration de l’aéroport de Dhaka au Bangladesh est devenu entremetteur pour une passagère et la rencontre hilarante est maintenant devenue virale sur Internet. Il n’est pas rare que les jeunes femmes reçoivent des «rishtas» de mariage lorsqu’elles assistent à des fonctions familiales ou à d’autres rassemblements sociaux. Mais la probabilité d’obtenir une aide matrimoniale d’un agent d’immigration est plutôt inconnue. Une utilisatrice de Twitter à qui l’aide a été proposée a partagé en ligne l’histoire de sa conversation avec l’agent de service à l’aéroport de Dhaka.

Selon les événements partagés par elle, c’est après avoir demandé des détails sur ses parents et son état civil que l’agent d’immigration lui a conseillé d’épouser un garçon bangladais. Il souhaitait que la dame «s’installe» à Dhaka et a également obtenu son numéro local au cas où il trouverait un prétendant approprié pour elle pendant le travail. « Un agent d’immigration à l’aéroport de Dhaka, après s’être renseigné sur moi, mes parents, mon état civil et ma profession, m’a conseillé de trouver un garçon bangladais, de me marier et de « m’installer » à Dhaka. Il a également noté mon numéro de téléphone local. et a dit qu’il resterait en contact si un “match convenable” se présentait », a tweeté la dame tout en partageant son expérience bizarre.

Les détails de l’incident qui ont été partagés en ligne le jeudi 5 janvier ont pris d’assaut les réseaux sociaux. En l’espace de deux jours, plus d’un million de personnes ont vu l’histoire et environ neuf cents personnes ont fini par aimer le tweet sur le site de micro-blogging. Pendant ce temps, un barrage de Twitteratis a exprimé ses réponses hilarantes dans une série de retweets.

Un utilisateur a plaisanté: “Je ne savais pas que cela faisait partie de leur description de travail.”

Un autre a dit : “Oh mon Dieu, c’est la chose la plus drôle que j’aie lue de toute la matinée !”

Un autre a prédit: «On dirait que cet officier a des intérêts dans un« bureau de mariage, une start-up (service de rencontres) comme vous les appelez en Occident. J’espère qu’il vous fera bientôt une offre que vous ne pourrez pas refuser.

Pendant ce temps, un utilisateur qui a fait face à un incident similaire a partagé : « Une situation similaire m’est arrivée ! Il a maintenant les informations WhatsApp de mon père. Je me demande si nous avions le même agent d’immigration.

