Un agent des ressources scolaires de Pennsylvanie accusé d’agression sexuelle sur un élève

Un responsable des ressources scolaires de Pennsylvanie est accusé d’avoir eu une relation sexuelle avec un adolescent rencontré au lycée où il travaillait.

Jordan Jones, 29 ans, de Horsham, a été arrêté mardi et accusé d’agression sexuelle en institution, de mise en danger du bien-être des enfants et de corruption de mineurs, qui sont tous des délits, a déclaré le procureur du comté de Montgomery.

Le procureur a déclaré que des allégations d’agression sexuelle impliquant Jones et un étudiant de 17 ans de l’Abington Senior High School avaient fait surface cette semaine. L’étudiante aurait déclaré à un conseiller qu’elle et Jones entretenaient une relation sexuelle depuis novembre, a indiqué le procureur dans un communiqué.

Jones, un officier à temps plein de la police du canton d’Abington qui a été affecté à l’école en tant qu’agent ressource, est accusé d’avoir eu des contacts sexuels avec l’adolescent à plusieurs reprises à son domicile, selon les procureurs.

Il n’était pas clair mardi soir si Jones avait retenu les services d’un avocat.

Personne du district scolaire d’Abington n’a pu être contacté dans l’immédiat pour commenter par NBC News. NBC Philadelphie a rapporté qu’un porte-parole du district a déclaré dans un communiqué que Jones s’était vu interdire l’accès à toutes les propriétés du district.

“Le bien-être et la sécurité de nos élèves et de notre personnel sont d’une importance primordiale”, a déclaré le porte-parole. “En l’absence d’un responsable des ressources scolaires, l’administration du district fournira une couverture et des ressources supplémentaires à l’Abington Senior High School, notamment en ayant des conseillers disponibles pour soutenir les étudiants ou les membres du personnel.

Recommandé

Jones a été traduit en justice et la caution non garantie a été fixée à 50 000 dollars, ont indiqué les procureurs. Il n’était pas clair si Jones était en prison mardi soir.

Jones a rencontré l’élève au lycée au cours de l’année scolaire 2022-23, selon un affidavit de cause probable.

L’automne dernier, Jones a demandé à l’adolescente si elle souhaitait promener son chien. Les deux hommes ont alors commencé à se voir en dehors de l’école, indique l’affidavit.

Jones et l’étudiant se sont entretenus lundi par téléphone au cours d’une conversation qui a été surveillée par le bureau de détective du comté de Montgomery, selon l’affidavit. Au cours de l’appel, Jones aurait reconnu que la relation était illégale.

Il a également dit à l’étudiant, l’affidavit disait : « Je te fais confiance, je sais que tu n’essaierais pas de me faire arrêter ou quoi que ce soit. »

«C’est bien sûr un gros risque. Et j’ai pris ce risque parce que je tiens à toi”, a-t-il déclaré, selon l’affidavit.

Le chef de la police du canton d’Abington, Patrick Molloy, a déclaré Facebook que Jones avait été « dépouillé de son insigne et de son arme et mis en congé administratif avec l’intention de licencier ».

Molloy a exprimé son dégoût et sa trahison face à ces allégations.

“En tant que chef, je ne trouve pas les mots pour exprimer avec précision la douleur que cette trahison de confiance a causée à tant de personnes, dont notre victime dans cette affaire n’est pas la moindre”, a déclaré Molloy.

Les actions présumées « ne reflètent pas l’excellent travail que les hommes et les femmes du service de police du canton d’Abington accomplissent chaque jour », a-t-il déclaré.