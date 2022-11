Un agent de sécurité rejoint les pom-pom girls et impressionne les fans de football américains avec des mouvements formidables

Les événements sportifs excitent souvent les gens en raison de la montée d’adrénaline qu’ils leur procurent. L’Amérique a une tradition d’avoir des pom-pom girls pour les jeux pour divertir les gens entre les mi-temps et à d’autres moments où les joueurs ne jouent pas. Cela donne au public quelque chose à attendre lorsque le jeu n’est pas lancé. Une vidéo d’un agent de sécurité, qui se tenait sur le chemin de la pom-pom girl, dansant est devenue virale sur Twitter.

Je ne m’attendais pas à ça 😂 (passant par @BeachGalloway) pic.twitter.com/4xZR8Zl9ob – Centre sportif (@SportsCenter) 31 octobre 2022

La vidéo a été partagée par Sports Center le 31 octobre. Sous-titrée “Je ne m’attendais pas à ça”, la vidéo montrait un agent de sécurité se battant avec un entraîneur de l’équipe de cheerleading alors qu’il faisait obstacle à leur performance.

Peu de temps après l’altercation, cependant, quelque chose d’inattendu s’est produit. Il a commencé à danser avec l’équipe, faisant un excellent travail en suivant leur chorégraphie. En fait, il a dirigé le groupe de filles et le stade a été acclamé.

Il a également interagi avec le public et prouvé que tout le monde avait tort en devenant membre de l’équipe de cheerleading. Tout, de ses expressions à son mouvement de hanche, était sur le point et il avait même un “swag” que l’équipe ne pouvait égaler.

La vidéo est devenue virale avec plus de 1,28 crore de vues en deux jours et plus de 2,58 lakh likes. Les gens ont montré leur amour pour le garde, non seulement sous forme de chiffres, mais se sont également exprimés dans les commentaires.

Ce type est-il vraiment un agent de sécurité ? On le voit tout le temps avec les faux « umps » au baseball, les faux « refs » au basket, etc. —Taylor Hauck (@thauck21) 31 octobre 2022

Un utilisateur a commenté : « Ce type est-il réellement un agent de sécurité ? Nous voyons cela tout le temps avec les faux « arbitres » au baseball, les faux « arbitres » au basket, etc.

100% réel. Il est un ancien danseur d’université devenu agent de sécurité du personnel de l’événement. C’était une pure coïncidence qu’il ait été entraîné dans cette routine et son ancienne formation formelle l’avait préparé à danser avec succès avec les danseurs du Tennessee Volunteer. – SalineCountyJeff (@SalineCountyJ) 31 octobre 2022

À cela, un autre utilisateur a sarcastiquement répondu : « 100 % réel. Il est un ancien danseur d’université devenu agent de sécurité du personnel de l’événement. C’était une pure coïncidence qu’il ait été entraîné dans cette routine et son ancienne formation formelle l’avait préparé à danser avec succès avec les danseurs du Tennessee Volunteer.

D’autres ont également exprimé leur soutien au garde et exprimé leur point de vue sur la plateforme de microblogging.

