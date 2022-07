Un agent de sécurité qui sanglote alors que Kendrick Lamar interprète “Love” vous frappera en plein cœur

Le rappeur Kendrick Lamar a lancé The Big Steppers Tour pour promouvoir son cinquième album studio Mr. Morale & the Big Steppers, qui est sorti au mois de mai. Maintenant, lors de l’une de ses dernières performances à Houston au Texas, les paroles d’un de ses morceaux ont laissé un agent de sécurité en larmes. Un clip du garde essuyant ses larmes en écoutant Lamar est devenu viral sur Internet.

Dans le clip viral, on voit Kendrick Lamar interpréter Love, l’un de ses morceaux à succès de l’album 2017 acclamé par la critique DAMN. Pendant ce temps, l’agent de sécurité viral en question qui se tient sous la scène peut être vu en train d’essuyer ses larmes en chantant avec le rappeur. Jetez un œil au clip viral ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Le garde viral a ensuite été identifié comme étant Devyn Stanford, qui fait de la sécurité événementielle pour gagner sa vie. Stanford a répondu à son clip viral sur TikTok pour expliquer la raison pour laquelle il est devenu si émotif lors de la performance de Kendrick Lamar. Stanford a déclaré que les paroles de la chanson de Lamar signifiaient tout pour lui. En plus de cela, quand il a vu tout le monde autour de lui exprimer ses émotions alors qu’ils jouaient sur la chanson, il ne pouvait pas se contrôler.

Stanford dans la section des commentaires de la vidéo virale a écrit: «C’est moi dans le message, vous tous. Cette chanson signifie TOUT pour moi et je ressentais les émotions de tout le monde autour de moi… j’adore vraiment être payé pour faire ça.

Un pool de fans a réagi au clip soutenant l’agent de sécurité. Un utilisateur a écrit: “Montrer de l’émotion est un signe de force, pas de faiblesse.”

Un autre a ajouté que cette chanson de Lamar occupe également une place spéciale dans leur cœur: «Vous vous demandez tous comment il pleure, mais vous ne savez pas quels souvenirs et moments il aurait pu attacher à cette chanson. Cette chanson occupe définitivement une place spéciale pour moi aussi.

Un autre a déclaré à quel point la musique est un outil puissant qui peut toucher la corde sensible de beaucoup: «J’ai entendu cette chanson à un certain moment émotionnel et j’ai pleuré aussi. La musique est puissante. Rien de mal avec les émotions.

Un Twitterati a affirmé que le rappeur avait traversé l’agent de sécurité en son temps de lutte, “Chacun a ses propres difficultés. Kendrick l’a clairement fait passer.

La vidéo virale a recueilli plus de 12,9 mille retweets et plus d’un lakh aime sur le site de micro-blogging.

