Un agent de sécurité du New York Times, amoureux de Biden, traverse une période difficile

Cela comptait aussi pour Asbie. Elle a ensuite nommé Biden à la Convention nationale démocrate. Pendant un moment, elle n’était pas seulement une substitut nationale mais un emblème d’une campagne présidentielle.

Mais depuis, des temps difficiles lui sont tombés dessus. Asbie, 35 ans, a déclaré qu’elle avait eu un grave accident de voiture qui l’avait blessée et sa voiture avait été détruite. Elle a été congédié de ce travail au Times l’année dernière pour avoir prétendument falsifié des reçus de dépenses. Elle a déclaré qu’elle s’était disputée fin septembre avec ses parents, qui lui avaient alors coupé les vivres et pris une mesure de protection contre elle pour avoir refusé de quitter leur domicile. Elle a eu recours à une campagne GoFundMe pour payer ses factures.

« Actuellement à la recherche d’un abri, de nourriture, de transport et de vêtements. Aide-moi à me remettre sur pied pour de bon ! Cela a été une longue année et une lutte difficile », a-t-elle écrit dans le message de campagne. site web. Mardi après-midi, sur un objectif de 5 000 $, elle avait récolté 1 856 $.

Asbie considère son histoire comme une illustration des problèmes plus vastes survenus dans la société ces dernières années. Sa situation économique est pire que lorsque Biden a pris ses fonctions. Une grande partie, a-t-elle reconnu, est due à un emploi irrégulier. Elle est maintenant sur le point de commencer un emploi qui lui rapporterait beaucoup moins : 16,95 dollars de l’heure dans un entrepôt d’épicerie, contre 32 dollars de l’heure au Times. Mais cela s’explique en partie par le coût de la vie élevé.

« L’inflation ne devrait pas être ce qu’elle est. Et je pense que c’est la clé numéro un qui me dérange en ce moment », a-t-elle déclaré. « L’inflation est extrêmement folle et extrêmement élevée. Et il y a des gens comme moi qui ne peuvent même pas trouver de logement parce qu’il y a trop de monde.

Asbie considère la performance de l’administration comme « une sorte de hauts et de bas », mais se retrouve toujours à défendre Biden en tant que politicien et personne.

« J’ai en quelque sorte regardé les gens comme vous le savez, si vous êtes de la classe supérieure ou si vous êtes un manager, et je suis juste un travailleur régulier, ou vous êtes une célébrité, et je travaille juste de neuf heures à cinq. , que tu penses que tu es meilleur que moi », dit-elle. « Et je n’ai pas ressenti ça de sa part. »

Elle soutient la réélection de Biden mais se préoccupe de questions éloignées de la politique. «J’ai mes propres problèmes en ce moment», a-t-elle déclaré. « Je suis épuisé de me battre pour moi-même et personne d’autre ne m’a aidé. Et c’est la vérité.

Asbie vit actuellement dans sa ville natale de Rochester, dans l’État de New York, sur le canapé de son cousin, mais prévoit d’aller dans un refuge la semaine prochaine. Bien que Biden ait promis qu’elle pourrait lui rendre visite à la Maison Blanche lors d’une campagne vidéoun voyage n’a pas encore été finalisé.

« Nous avons été en contact avec Jacquelyn au sujet de l’hébergement d’elle et des membres de sa famille ici à la Maison Blanche », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Robyn Patterson, à West Wing Playbook. « Nous continuons d’espérer l’accueillir ici bientôt. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à Biden si elle pouvait lui parler à nouveau, Asbie a répondu : « Prenez soin de ceux qui prennent soin de vous. »

Vous aimez ce contenu ? Pensez à vous inscrire à la newsletter West Wing Playbook de POLITICO.