Un agent de sécurité des Cubs a une réaction allergique à une substance inconnue contenue dans le courrier, selon des responsables – Twin Cities

Un agent de sécurité des Cubs de Chicago a eu une réaction allergique à une substance non identifiée contenue dans un courrier mardi, déclenchant une réponse aux matières dangereuses de la part des pompiers de Chicago.

Les autorités ont déterminé par la suite qu’il n’y avait pas de menace pour la sécurité publique, a déclaré le porte-parole des Cubs, Julian Green, dans un courriel. La police de Chicago a envoyé son unité anti-bombes et incendies criminels dans la région et a décrit la substance comme un « irritant cutané ».

Le travailleur a rencontré pour la première fois la substance inconnue envoyée au bureau de l’équipe au 1101 W. Waveland Ave. vers 14h50, selon la police. Le garde a trouvé « une substance étrangère contenue dans un petit colis dans le cadre de notre processus de contrôle du courrier », selon Green.

Le travailleur non identifié a été emmené au centre médical maçonnique Advocate Illinois par mesure de précaution et a été soigné et libéré, a déclaré Green.

« Lors de l’évaluation et de l’enquête initiales en matière de sécurité, certaines zones du bâtiment n’étaient pas accessibles », a déclaré Green. « Nous avons été autorisés à poursuivre nos opérations normales car il ne nous a pas été demandé de nous abriter sur place ou d’évacuer le bâtiment. »

La police a évacué les lieux à 18h15.

