Un agent de sécurité de Lollapalooza accusé de fausses menaces de tir de masse

Écoute : Nous savons tous ce que c’est que de vouloir quitter le travail plus tôt. Merde, certains d’entre nous savent ce que c’est que de se sentir comme ça à la seconde où on arrive. Ce que la plupart d’entre nous ne le faites pas faire est d’appeler une menace terroriste pour quitter le travail plus tôt, parce que—WTF ?

Selon le Étoile de Kansas Cityun agent de sécurité de 18 ans au festival de musique Lollapalooza dans le Grant Park de Chicago—qui s’est déroulé du 28 au 31 juillet et a présenté des artistes comme Dua Lipa, Machine Gun Kelly, Metallica, Glass Animals, J. Cole et Big Sean– est accusé d’avoir appelé à une fausse menace de tir de masse sur le site afin de quitter le travail plus tôt.

De l’étoile :

Un membre du personnel supervisant l’équipe de sécurité du festival a reçu un message anonyme sur son téléphone vers 15 heures le 29 juillet, avertissant d’une fusillade de masse imminente, selon les procureurs, a rapporté le Chicago Tribune. «Fusillade de masse à 16 heures, lieu de Lollapalooza. Nous avons 150 cibles », lit-on dans le message. Un membre de l’équipe de sécurité de 18 ans, Janya B. Williams, a envoyé le message via TextNow, une application de messagerie. Alarmé par le message, le membre du personnel a rapidement contacté ses superviseurs, et la police de Chicago et le FBI ont été informés de la situation.

Avec toutes ces fusillades de masse qui font le tour de l’actualité semaine après semaine, ce n’est pas le moment de jouer sur le visage des gens avec des menaces de fusillades de masse. Cette adolescente pensait probablement : “Hé, avec tout ce charivari de tirs de masse, je parie que je peux utiliser l’hystérie pour rebondir tôt”, alors qu’elle aurait dû plus loin J’ai pensé: “C’est une idée stupide ** parce que cette même hystérie sera LA F *** ING RAISON QU’ILS ARRÊTENT MON DUMB-A **!”

Mais attendez, il y a plus :

Après que le membre du personnel ait partagé la nouvelle avec l’équipe de sécurité, Williams a mentionné qu’une menace similaire avait été publiée sur Facebook, promettant une « fusillade massive à Lollapalooza Grant Park à 18h00 », a rapporté la chaîne de télévision WGN. “Ben Scott”, l’utilisateur qui a publié la menace, était un faux compte créé par Williams, selon les procureurs. De plus, le FBI a pu retracer le message texte jusqu’à l’adresse IP de Williams et iCloud, selon Fox News.

Personne ne pourrait détester Metallica à ce point. Peut-être Machine Gun Kelly.

Sérieusement, soit Williams n’est tout simplement pas fan de musique populaire contemporaine, soit elle déteste vraiment son travail, soit elle n’est tout simplement pas apte à trouver des excuses pour partir tôt.

Quoi qu’il en soit, Williams fait maintenant face à une accusation criminelle d’avoir proféré une fausse menace terroriste, selon le Star.

La prochaine fois, dis juste que tu es malade, soeurette.