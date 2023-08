Un agent de sécurité devenu viral après avoir été filmé en train de chanter lors d’un concert de Taylor Swift a affirmé avoir depuis été licencié par l’entreprise pour laquelle il travaillait.

Calvin Denker a été vu en train de participer à la chanson Cruel Summer dans des images de l’un des Rapideà Minneapolis, Minnesota, fin juin.

Cependant, il a maintenant déclaré à ses abonnés sur TikTok qu’il avait ensuite été licencié par BEST, la société pour laquelle il travaillait.

Bien que la compagnie n’ait eu aucun problème avec son chant, les patrons étaient apparemment mécontents car il avait distribué des notes aux membres de la foule leur demandant de lui envoyer des photos ou des images le montrant devant la chanteuse alors qu’elle était sur scène.

« Pour faire court, j’ai été viré pour cela », a déclaré M. Denker à ses partisans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Mon ancienne société de sécurité a déclaré qu’elle avait pour règle de ne pas prendre de photos avec l’un de ses artistes.…

« Chaque photo de moi prise cette nuit-là était prise derrière la barricade, comme le serait n’importe quelle autre photo d’un fan. Je n’ai jamais sorti mon propre téléphone. Et par-dessus tout, je me suis assuré que Taylor Swift était en sécurité et que tous les fans avaient un bon moment. »

Il a terminé son message en demandant à ses abonnés de s’abstenir « d’envoyer de la haine à cette entreprise… J’ai quand même pu assister à l’un des concerts les plus cool de tous les temps… donc c’est fantastique. Et je n’ai aucune rancune contre mon employeur ».

Après que les images de M. Denker soient devenues virales, il a publié une vidéo expliquant pourquoi il voulait le poste et comment il avait demandé des photos à ses fans.

Il semble que son ancien employeur ait découvert cela et réalisé qu’il avait enfreint leurs règles.

« Je n’avais pas le droit de tourner le dos »

Il a déclaré : « Il y a cinq ans, je suis allé à [Swift’s last tour] Réputation auprès de ma petite amie d’alors, aujourd’hui épouse, qui n’était pas la plus grande fan de Taylor Swift à l’époque, donc j’ai en quelque sorte dû l’entraîner.

« Mais j’ai pu parler à beaucoup d’agents de sécurité ce soir-là et découvrir quels postes ils peuvent occuper et comment ils peuvent assister à beaucoup de ces concerts et à tous les événements sportifs à Minneapolis. Et cela semblait tellement cool à mes yeux. moi. »

M. Denker a déclaré que les concerts de Swift étaient toujours son « objectif » lorsqu’il a obtenu le poste, ajoutant: « Quand elle a annoncé sa tournée Eras, j’étais tellement excité et je me suis inscrit dès que possible. »

Il a dit qu’il était « étonné » lors du premier spectacle de Swift à Minneapolis car « les fans étaient si bruyants et Taylor était phénoménal ».

Cependant, M. Denker a expliqué : « Je n’avais pas le droit de tourner le dos à la foule et de vraiment regarder Taylor jouer… Après la première nuit, je réalisais à quel point Taylor Swift se rapprochait de moi, alors je voulais vraiment prendre une photo. pour le documenter.

« J’ai distribué ces petits morceaux de papier disant que je n’étais pas autorisé à sortir mon téléphone, mais si Taylor Swift arrive juste derrière moi, s’il vous plaît, prenez une photo de moi et envoyez-la par SMS à mon numéro.

« J’ai distribué ceci à quelques personnes au premier rang pour la deuxième soirée, et elles ont été vraiment gentilles et très gentilles à ce sujet. »

Sky News a contacté BEST pour commentaires, ainsi que des représentants de Swift.