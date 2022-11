Un agent de sécurité admet avoir espionné pour la Russie et avoir livré des secrets au diabolique Poutine alors qu’il travaillait à l’ambassade britannique

Un garde de la SÉCURITÉ a admis avoir espionné pour la Russie et avoir livré des secrets à Poutine alors qu’il travaillait à l’ambassade britannique à Berlin.

Le Britannique David Ballantyne Smith, 58 ans, aurait été animé d’une haine intense pour son propre pays et aurait voulu vivre en Russie ou en Ukraine au moment où il a transmis des renseignements secrets à partir de mai 2020.

David Ballantyne Smith a admis avoir espionné pour la Russie et avoir livré des secrets à Poutine

Smith est également apparu via un lien vidéo à Old Bailey en avril Crédit : � Julia Quenzler

L’agent de sécurité travaillait à l’ambassade britannique à Berlin lorsqu’il a été arrêté par des flics allemands le 10 août de l’année dernière.

Il a été extradé vers le Royaume-Uni en avril de cette année après avoir été inculpé de neuf infractions en vertu de la loi sur les secrets officiels.

Les procureurs ont allégué qu’il avait voulu blesser le Royaume-Uni et l’ambassade britannique où il travaillait depuis huit ans.

Il aurait également été en colère contre le flottement du drapeau arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ +.

Sur son étagère se trouvaient des volumes sur l’histoire et un roman de feu John le Carré, qui est surtout connu pour ses thrillers d’espionnage de la guerre froide.

Lors d’une audience de plaidoyer à l’Old Bailey, Smith, désormais sans adresse fixe, a plaidé coupable à huit chefs d’accusation en vertu de la loi sur les secrets officiels en commettant un acte préjudiciable à la sécurité ou aux intérêts de l’État.

L’étendue des activités de Smith a été exposée dans les accusations portées contre lui.

Le premier chef d’accusation indiquait qu’il avait communiqué avec le général de division Sergey Chukhurov, l’attaché militaire russe basé à l’ambassade de Russie à Berlin en 2020.

Il y donnait des informations sur les activités, les identités, les adresses et les numéros de téléphone de divers fonctionnaires britanniques.

Il a recueilli des renseignements sur le fonctionnement et l’aménagement de l’ambassade britannique à Berlin, qui aurait été utile à “un ennemi, à savoir l’État russe”.

Certains des documents ont été classés “secrets” et liés aux activités du gouvernement britannique et de son ambassade d’Allemagne.

Le 5 août de l’année dernière, il a collecté des photocopies non autorisées de documents fournis par une personne connue sous le nom de Dmitry ainsi que des emballages de cartes SIM.

Les 5 et 6 août de l’année dernière, il a également collecté des enregistrements d’images de vidéosurveillance de Dmitry qui auraient été “utiles à un ennemi, à savoir l’État russe”.

Le jour de son arrestation, soupçonné d’espionnage pour la Russie, Smith avait quitté le travail tôt en se plaignant qu’il se sentait mal, pour être accueilli par la police allemande à son arrivée à Potsdam.

Un examen de ses appareils électroniques a révélé des images de l’ambassade et un projet de lettre à un attaché militaire russe daté du 14 mai 2020.

Dans celle-ci, il confirmait travailler à l’ambassade et souhaitait l’anonymat puisqu’il proposait un livre classé “officiel sensible”.

Il y avait des photos des laissez-passer de sécurité du personnel et des informations personnelles, des courriels et des documents classifiés “secrets”, des affiches et des tableaux blancs à l’ambassade.

Suite à une enquête menée par la police antiterroriste britannique, une demande d’extradition a été faite en novembre de l’année dernière et il a été ramené au Royaume-Uni en avril.

En plus de la découverte d’argent liquide chez Smith, il avait exprimé sa haine du Royaume-Uni et de l’Allemagne et sa sympathie envers les autorités russes, selon l’accusation.

Les plaidoyers de culpabilité de Smith la semaine dernière ne peuvent être signalés que maintenant puisque la Couronne a indiqué qu’elle ne demanderait pas de procès sur un neuvième chef d’accusation, ce que le défendeur avait nié.

Son avocat Matthew Ryder KC a déclaré au tribunal que le fondement du plaidoyer de Smith différait du dossier de l’accusation.

Il a déclaré au tribunal: “Il y a une très grande différence entre la Couronne et M. Smith quant à sa motivation.

“Son intention et pourquoi il a fait ce qu’il a fait et la gravité des allégations sont contestées par M. Smith.

“Il est juste de dire qu’il existe une différence significative quant à la base sur laquelle M. Smith a plaidé coupable, y compris le fait qu’il n’avait pas d’intention négative envers le Royaume-Uni que l’accusation a alléguée contre lui.”

Il est entendu que Smith s’est présenté comme un employé mécontent plutôt que comme un espion et n’a jamais voulu que ses actions aident la Russie. Il encourt une peine maximale de 14 ans de prison pour espionnage.

En 2020, l’ancien travailleur de la défense Simon Finch, 52 ans, de Southport, a admis avoir divulgué des détails top secrets “dommageables” d’un système de missile britannique et purge actuellement une peine de huit ans de prison.