En Inde, le droit à l’éducation est une voie clouée pour beaucoup. Mettez en évidence l’un de ces exemples récents dans une image virale, un agent de sécurité à un guichet automatique a été repéré assis sur le sol et étudiant. L’image a été partagée par l’agent de l’IAS Awanish Sharan sur Twitter, qui montre le garde assis sur la literie et faisant ses tâches ménagères.

S’adressant au site de micro-blogging, Awanish a écrit. « Sharan a sous-titré la photo avec les vers en hindi de Dushyant Kumar, »Ho kahin bhi aag, leking aag jalni chaiye (Car peu importe où, mais le feu doit brûler).

Cependant, aucun détail sur l’homme et le lieu de l’événement n’a été rapporté.

La photo est immédiatement devenue virale, les internautes se pressant dans la section des commentaires pour partager des instantanés d’incidents similaires qui montrent des personnes défavorisées qui doivent travailler si dur pour leur droit fondamental à l’éducation. De nombreuses personnes ont montré leur amour, leur soutien et leur sympathie pour l’homme non identifié.

Ce n’est pas la première fois qu’Internet nous montre quelles situations graves les gens traversent pour poursuivre leurs études. En 2019, un agent de sécurité de JNU a passé un examen d’entrée au cours alors qu’il étudiait à son service.

En 2004, Ramjal Meena a été contraint d’arrêter ses études pendant l’obtention de son diplôme afin de subvenir aux besoins de sa famille. Leur situation financière était terrible et il a rejoint son père pour travailler à Karauli, un village du Rajasthan, où il est né.

Alors que le rêve de Meena d’étudier plus avant a été écourté lorsqu’il a rejoint l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi (JNU) en 2014 en tant qu’agent de sécurité, dans un coup de chance, il s’est qualifié en tant qu’étudiant à la prestigieuse université cinq ans plus tard.

«2004 me padhai ko viraam lag gaya tha, lekin ab main wapas padhai karunga (en 2004, il y avait un arrêt complet de mon éducation mais maintenant je peux la poursuivre)», a-t-il déclaré mardi.

Meena a étudié dans une école publique de Karauli, s’est marié en 2003 et a été contraint d’arrêter ses études après la première année à l’université. Sur le chemin de son village, l’aîné de cinq frères et sœurs a exprimé sa joie d’avoir passé le prestigieux examen.

«Il fut un temps où je devais repenser mon éducation. Mon père était seul dans sa lutte, j’ai interrompu mes études et je l’ai rejoint pour rapporter de l’argent à la maison », a-t-il déclaré.

