Un agent de police d’Andhra Pradesh a été félicité pour avoir transporté deux fidèles âgés sur le dos après s’être évanouis en chemin.

Le 23 décembre, les personnes âgées se dirigeaient vers le sanctuaire de la colline de Lord Venkateswara à Tirupati lorsque Sheikh Arshad était de service à Tirumala dans le cadre de la police spéciale du district de Kadapa.

Parler à Express indien, Arshad a dit qu’il n’était pas si loin quand il a entendu qu’un vieil homme et une femme se sont évanouis et ont immédiatement eu besoin d’aide. Il s’est précipité sur place et a d’abord porté le vieil homme sur un bord de route voisin, puis est retourné porter la vieille femme sur son dos au même endroit.

Arshad a transporté Mangi Nageswaramma, 58 ans, sur six kilomètres jusqu’à un hôpital à travers une forêt dense et vallonnée.

Louant ses efforts, la police d’Andhra Pradesh s’est rendue sur Twitter pour partager une photo d’Arshad portant le vieux pèlerin sur son dos et a déclaré: Dame pèlerine de 58 ans qui s’est évanouie en marchant sur les collines de Tirumala en la portant sur le dos pendant 6 km pour obtenir une aide médicale. Un acte inspirant reflétant son dévouement au devoir. «

#APPolice sert avec fierté et soin: le DGP salue le geste du gendarme de service Sheik Arshad pour avoir sauvé une pèlerine de 58 ans qui s’est évanouie en marchant sur les collines de Tirumala en la portant sur le dos pendant 6 km pour obtenir de l’aide médicale. Un acte inspirant reflétant son dévouement au devoir. pic.twitter.com/VnbxB6BERa – Police d’Andhra Pradesh (@ APPOLICE100) 24 décembre 2020

Les efforts d’Arshad n’ont pas seulement impressionné la police de l’Andhra, mais aussi les internautes, qui se sont rendus au poste pour saluer le gendarme pour sa prompte action au service des citoyens.

Nous apprécions toujours le bon travail accompli par la police. Mais en même temps, nous les critiquons pour tout parti pris politique. – పల్నాడు_రైతుబిడ్డ (@KVNRao_Opinion) 24 décembre 2020

Hatsoff vous monsieur 🇮🇳🇮🇳🇮🇳👏👏👏💐💐💐👍👍👍 – C.Raghavendra yadav (@ CRaghavendraYa1) 24 décembre 2020

Lors d’un incident similaire en novembre, un agent de la circulation à Hyderabad avait obtenu une appréciation globale après avoir parcouru près de deux km pour dégager un embouteillage pour une ambulance.

La vidéo de G.Babji est devenue virale sur les réseaux sociaux mercredi, les internautes saluant son geste pour aider un patient inconnu à être emmené à l’hôpital.

L’incident a eu lieu aux heures de pointe entre Abids GPO Junction et Andhra Bank Koti. Cependant, cela a été révélé mercredi après que la police a publié la vidéo.

Dans la vidéo, apparemment filmée par quelqu’un dans l’ambulance, le gendarme est vu courir de GPO Junction vers Koti en demandant aux automobilistes de faire de la place pour l’ambulance. Il a dépassé la juridiction de son poste de police pour s’en assurer.