Un agent de l’OPP précédemment accusé de fraude dans le vol de souvenirs de Wayne Gretzky dépose une poursuite de 6,3 millions de dollars

Un agent de la Police provinciale de l’Ontario a intenté une poursuite de 6,3 millions de dollars contre le service de police de Brantford et son conseil d’administration après avoir fait face à des accusations – qui ont finalement été abandonnées – liées à une enquête sur le vol de souvenirs de Wayne Gretzky au domicile du père de la légende du hockey.

La réclamation, récemment déposée à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa, indique l’insp. June Dobson a été inculpée par des officiers « aveuglés » par le fait que l’enquête était liée à la famille Gretzky, ce qui a conduit à une enquête « terriblement inadéquate ».

« Sa vie quotidienne a été impactée par l’exacerbation de son SSPT [post-traumatic stress disorder]ainsi que maintenant souffrant de dépression et d’anxiété », lit-on dans le document du tribunal.

Dobson et son avocat, Lawrence Greenspon, ont refusé de commenter le procès, tout comme le BPS.

Aucune des allégations n’a été testée ou prouvée devant les tribunaux.

La police avait une « vision tunnel »

Gretzky, 62 ans, est un membre du Temple de la renommée du hockey qui a établi une multitude de records et remporté de nombreux titres de buteur et de MVP. Il a eu une carrière de joueur de deux décennies, notamment avec les Oilers d’Edmonton de la LNH, les Kings de Los Angeles, les Blues de St. Louis et les Rangers de New York.

La déclaration indique que le père de Dobson et Wayne, Walter Gretzky, étaient des amis proches depuis des années.

Walter avait offert à Dobson un vieux bâton de hockey Hespeler que Wayne utilisait alors qu’il s’entraînait dans le jardin familial. Wayne a signé le bâton en 2014, selon la réclamation.

En mai 2019, Dobson a vendu certains de ses souvenirs Gretzky, y compris le bâton, à Shawn Chaulk, un collectionneur de souvenirs Gretzky. La réclamation indique que le collectionneur « était satisfait de l’authenticité » et est resté en contact avec Dobson après la vente.

La police de Brantford, en Ontario, a déclaré que plusieurs pièces de souvenirs de Gretzky avaient été retrouvées à la suite d’une enquête de trois mois. L’enquête a également révélé une fraude présumée impliquant un bâton de hockey Gretzky, entraînant des accusations contre un agent de la Police provinciale de l’Ontario, mais les accusations ont ensuite été abandonnées. (Soumis par le service de police de Brantford)

En septembre de la même année, la police a reçu un tuyau d’un ami de la famille de Wayne concernant une « quantité substantielle » de souvenirs de Gretzky à vendre en ligne, ce qui a déclenché une enquête conjointe.

La police a précédemment déclaré que des agents avaient arrêté un homme de 58 ans d’Oakville, en Ontario, et Dobson après une enquête de trois mois, à la suite du vol d’un total de 500 000 $ US de souvenirs au domicile de Wayne.

Le 7 décembre 2020, Dobson a été accusée de fraude de plus de 5 000 $ concernant le bâton qu’elle a vendu. Elle a également été accusée d’abus de confiance parce qu’elle était agente de la Police provinciale de l’Ontario.

Mais les deux accusations ont été retirées par la Couronne le 12 août 2021. Walter, 82 ans, était décédé quelques mois plus tôt.

« Les accusés avaient une vision étroite dès le début de l’enquête », indique la plainte. « Ils ont été aveuglés par le fait que l’enquête impliquait la famille Gretzky et des souvenirs de Wayne Gretzky. »

Selon l’allégation, les agents « s’appuyaient uniquement » sur les déclarations de Walter et de ses enfants, malgré le fait que Walter souffrait d’une « fonction cognitive en déclin constant depuis de nombreuses années ».

Les documents judiciaires de la police d’État ont interrogé Walter alors qu’il était dans un lit d’hôpital. Lorsqu’on lui a montré une photo de lui tenant le bâton et une photocopie du certificat d’authenticité qu’il a signé, Walter ne se souvenait pas d’avoir tenu le bâton ou d’avoir signé le certificat, disent-ils.

Shawn Chaulk examine sa collection de bâtons usagés de Gretzky chez lui le 16 avril 2013. (Jason Franson/La Presse canadienne)

L’affirmation indique que la police n’a pas interrogé Chaulk, qui possède l’une des plus vastes collections de Gretzky au monde. En fait, après avoir appris que Dobson avait été arrêté, Chaulk a déclaré à la police qu’il ne croyait pas que Dobson l’avait fraudé, dit-il.

Toujours selon l’affirmation, la police de Brantford a été aidée par la Police provinciale de l’Ontario et la GRC, elle est donc également responsable.

La Police provinciale de l’Ontario et la GRC ont refusé de commenter l’affaire.

La vie de Dobson a changé à jamais après l’accusation

Dobson est en congé de maladie car elle souffre de SSPT.

La déclaration indique que son SSPT s’est aggravé et qu’elle vit maintenant avec la dépression et l’anxiété.

« Depuis son arrestation, elle a dû prendre des médicaments pour l’hypertension, a reçu un diagnostic de syndrome du côlon irritable et a souffert de migraines, ce qu’elle n’avait jamais ressenti auparavant », indique la déclaration.

« Dobson a également dû subir une chirurgie dentaire pour corriger les dommages causés par son grincement de dents en raison du stress de son arrestation et des poursuites pénales. »

Sa réputation a également été entachée, selon le procès, en particulier avec une forte couverture médiatique de son arrestation.

Dobson avait l’intention de travailler avec la Police provinciale de l’Ontario jusqu’à sa retraite, puis de lancer une entreprise d’enquête ou de conseil – qui se sont toutes effondrées, selon sa poursuite.