Un agent de livraison de nourriture révèle les plus grandes erreurs que les clients font lors de la commande à partir d’applications

Les applications de livraison de nourriture en ligne nous ont rendu la vie si facile ; on n’a plus à penser aux tracas de se rendre au restaurant quand on a envie de manger une pizza ou une glace par exemple. Alors que nous apprécions la commodité que ces applications nous offrent, nous oublions souvent le fait que la distance entre un restaurant et notre domicile n’est pas couverte par une interface d’application mais qu’il y a un livreur qui rend tout possible.

Maintenant, parlant à The Insider, un ancien agent de livraison de nourriture des États-Unis a révélé certaines des grosses erreurs que les clients commettent lors de la commande de nourriture à partir de ces applications. Ainsi, alors que les clients peuvent penser que ces erreurs ne sont pas trop importantes, elles causent beaucoup de problèmes à la personne qui s’occupe de la livraison de la nourriture.

Annie Smith, qui a travaillé avec une entreprise de livraison de nourriture nommée Postmates, a commencé à travailler avec elle après avoir perdu son emploi à temps plein pendant la pandémie. Elle avait lancé sa propre agence de marketing mais travaillait comme livreuse à temps partiel pour aider son entreprise à décoller.

Annie a déclaré que même si son opinion était basée uniquement sur l’expérience qu’elle avait lors de la livraison pour Postmates, les problèmes sont également communs avec d’autres plates-formes. Elle a dit qu’il était important de sécuriser le livreur et que la première façon de le faire était de s’assurer que le numéro de la maison est clairement visible de l’extérieur. Garder l’extérieur de la maison bien éclairé aide également le livreur à identifier votre maison au cas où il ferait noir.

Rappelant son expérience des livraisons où elle a dit qu’elle sortait souvent de sa voiture dans le noir pour trouver l’adresse.

Une autre erreur qu’elle a signalée était le fait que la plupart des clients n’ajoutaient pas suffisamment d’instructions de livraison à la commande. Annie a ajouté qu’elle souhaitait que davantage de personnes ajoutent des codes de portes et des instructions de direction, car cela est très utile lorsque le livreur est sur le point de livrer à une adresse difficile à trouver.

Elle a également parlé de ne pas recevoir suffisamment de pourboires pour les livraisons.

Une conception commune que nous avons est que commander de la nourriture pendant les heures de pointe retardera la livraison, mais selon Annie, la situation est à l’opposé. Elle dit qu’il y a plus de chances que votre nourriture soit livrée rapidement pendant les heures de pointe, car il y a plus de livreurs disponibles pendant cette période.

