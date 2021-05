Un agent de l’IPS fume chez un homme qui a volé du désinfectant au kiosque des guichets automatiques au Kerala

La pandémie de coronavirus a changé la façon dont le monde fonctionne et, dans certains cas, a considérablement augmenté les coûts opérationnels pour les organisations en contact avec les clients avec l’utilisation accrue de produits tels que les masques faciaux et les désinfectants pour les mains. De grandes bouteilles de désinfectants conservées à l’entrée des restaurants, des bureaux, des guichets automatiques sont devenues monnaie courante au cours de la dernière année afin que les clients puissent se laver les mains et se protéger de l’infection. Cependant, les désinfectants pour les mains sont une denrée chaude pendant la pandémie et semblent être beaucoup volés.

Une séquence de vidéosurveillance d’un tel incident a fait surface en ligne dans laquelle un homme, portant un masque facial, peut être vu en train de remettre sa carte de guichet automatique dans son portefeuille après avoir retiré de l’argent. De plus, dans la vidéo de 33 secondes, on peut voir l’homme se retourner et prendre une bouteille de désinfectant pour les mains qui était conservée au kiosque du guichet automatique et la mettre dans son sac à dos avant de partir.

L’incident a eu lieu dans la ville de Kozhikode, au Kerala, le 24 août.

Ce sont des kleptomane. 😡देश मे लाखों ATM हैं. इन मूर्खों से सैनिटाइजर बचाने के लिए हर ATM में 200-300रु का पिंजड़ा लगाना पड़े तो सैकड़ों करोड़ रु इसी में लगेंगे.आपके मर्यादित आचरण से ये पैसे बचते और आपकी भलाई में ही लगते… खैर… #HumNahiSudhrenge. pic.twitter.com/6zB94qV9FC – Dipanshu Kabra (@ipskabra) 30 avril 2021

La vidéo a été partagée par l’agent de l’IPS Dipanshu Kabra sur Twitter vendredi avec une légende réfléchie indiquant que si une cage est installée dans chaque kiosque de guichet automatique du pays pour protéger les désinfectants pour les mains, cela coûtera cher et nous devrions donc agir aussi bien. citoyens et ne pas voler les biens de la banque. Cependant, certaines personnes ont décidé quoi qu’il en soit, elles n’amélioreront pas leur conduite.

La vidéo a reçu plus de 28 000 vues et plus de 2 200 likes jusqu’à la rédaction de ce rapport.

Twitterati n’a pas tardé à réagir à cette vidéo. Alors que certains ont déclaré que de telles personnes devraient être réservées pour vol et mettre la vie d’autres personnes en danger, beaucoup ont publié des réactions sur l’étrange fonctionnement de l’esprit humain.

Ce sont le genre de personnes qui commenceront par voler les services publics, puis blâmeront le gouvernement de ne pas fournir des services suffisants. https://t.co/nxe8cnxDJa– Traveldiarieswithadi (@ Traveldiariesw1) 30 avril 2021

Pendant ce temps, l’Inde a enregistré plus de 4 cas de COVID-19 lakh vendredi et plus de 3500 décès au cours des dernières 24 heures.

