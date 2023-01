Un agent de l’IFS partage une vidéo pour expliquer la “timidité de la couronne” dans les plantations

Sur Internet, nous rencontrons fréquemment des vidéos fascinantes de bois et d’autres milieux naturels qui nous font réfléchir sur la façon dont les choses apparemment simples sont souvent beaucoup plus complexes que nous ne le pensons. Une de ces vidéos qui est apparue sur Twitter a montré comment les arbres avaient maintenu une «distance sociale» bien avant que les humains ne commencent à la pratiquer. Vous devez vous demander comment est-ce possible. Selon National Geographic, le phénomène est connu sous le nom de «timidité de la couronne», dans lequel les cimes des arbres ne se touchent pas, ce qui entraîne une canopée d’arbres avec des espaces entre le feuillage supérieur qui facilite le partage des ressources et la santé des arbres.

Cette vidéo a été partagée par l’officier du Service forestier indien (IFS) Ramesh Pandey sur son compte Twitter officiel et elle a montré la belle formation de la canopée des arbres avec des espaces entre les deux qui ressemblaient à des arbres effectuant une distanciation sociale.

La légende qui a été partagée avec la vidéo disait : « La canopée d’arbres spécialement de la même espèce ne se touche pas. C’est une sorte de distanciation sociale, appelée la timidité de la couronne. la vidéo qui a été partagée il y a un jour a reçu plus de 61 700 vues et plus de 2 500 vues.

Un utilisateur a commenté: “C’est vraiment apaisant de simplement regarder les auvents danser dans le vent.”

Un autre utilisateur a souligné: “Une vue apaisante et étonnante sur les auvents qui dansent.”

Un utilisateur qui a plusieurs questions sur le phénomène a écrit : « Quelle pourrait être la stratégie de la nature ici….petit écart pour laisser entrer les éléments pour les buissons de plantes de surface ?….prendre soin des autres espèces, je veux dire….la survie de tous pas les plus aptes ….”

Un autre utilisateur a ajouté: “C’est une vue fantastique Rameshji. C’est probablement ce qu’on appelle chez les êtres humains le système Race/caste.

Selon National Geographic, Francis “Jack” Putz, un biologiste affirme que les lacunes peuvent même protéger les arbres des lianes envahissantes, des vignes ligneuses qui sont communes dans les forêts tempérées et tropicales du monde entier ou protéger les plantes des microbes pathogènes et des insectes incapables de voler qui utilisent auvents comme conduits.

Pourquoi les cimes des arbres évitent si souvent le contact est un mystère pour les scientifiques, même aujourd’hui. Lorsque le feuillage des arbres se chevauchait, certains chercheurs ont d’abord étudié la théorie selon laquelle cela résultait d’un manque de lumière, qui empêchait les plantes de simplement remplir les vides entre leurs auvents. Un feuillage plus clairsemé peut également permettre à plus de soleil de pénétrer dans le sol de la forêt, nourrissant les plantes et les animaux qui vivent sur le sol et maintiennent la vie.

