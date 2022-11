Un agent de l’IFS partage une vidéo fascinante d’oiseaux migrateurs à Odisha

Après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres, les oiseaux migrateurs ont commencé à arriver dans la lagune de Chilika à Odisha. L’officier forestier indien Susanta Nanda, qui partage souvent des images fascinantes de la faune, a publié une vidéo d’un troupeau d’oiseaux migrateurs survolant le Chilika. La vidéo capture les oiseaux volant au-dessus des vagues dans le lagon.

On peut les voir planer au-dessus de l’eau contre un ciel bleu clair. Nanda a également mentionné que la saison de repos et de nidification des oiseaux migrateurs a commencé. Nanda, dans un tweet, a décrit le lagon de Chilika comme un paradis pour “l’âme errante”. Il a écrit : « La lagune de Chilika est un paradis pour l’âme errante. La saison de repos et de nidification des oiseaux migrateurs a commencé ».

Jetez un oeil au post ci-dessous:

La vidéo a recueilli plus de 7 000 vues et compte toujours. Les utilisateurs des médias sociaux ont été fascinés par le clip. “Les oiseaux volants en tant que groupe sont un régal de voir le fait même qu’ils ont choisi le lagon chilika comme habitation. Faites-en un lieu spécial digne d’être préservé par nous », a écrit un utilisateur.

Un autre a commenté, “Wow, merveilleuse photographie”.

Un troisième utilisateur a également mentionné qu’il se déplacera pour en être témoin. Il a écrit : « Voyage annuel le mois prochain enfin ».

Ce n’est pas la première fois que Susanta partage une vidéo d’une volée d’oiseaux en migration. Plus tôt, il a partagé une vidéo d’une flamboyance de flamants roses migrant d’un endroit à un autre. Une flamboyance de flamants roses majestueux patauge dans un plan d’eau peu profond dans la vidéo à couper le souffle. On peut voir les oiseaux se déplacer en groupe dans l’eau au milieu d’un cadre idyllique. La verdure luxuriante et les belles eaux sont également présentées dans la vidéo. Susanta Nanda a sous-titré la vidéo, “Dans la nature, rien n’est parfait et tout est parfait.” Regardez la superbe vidéo ci-dessous.

Les oiseaux arrivent en novembre et repartent mi-mars ou début avril lorsque la température augmente.

