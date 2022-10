Un agent de l’IFS partage une vidéo de l’initiative de préservation du gavial, les applaudissements d’Internet

La conservation de la faune a suscité une attention très nécessaire au cours des deux dernières décennies. L’Inde, elle aussi, n’est pas en reste dans les efforts de préservation de la faune. Une vidéo récente d’un bébé gavial, tweetée par un officier du Service forestier indien (IFS), en témoigne. La vidéo, qui montre un bébé gharial relâché dans la nature dans le cadre de la protection de l’espèce, a également reçu les éloges de nombreux internautes.

Akash Deep Badhawan, un agent forestier divisionnaire, a récemment publié sur Twitter une initiative visant à protéger les espèces de gavial en danger critique d’extinction. Badhawan, responsable du sanctuaire de la faune de Katarniaghat à Bahraich, dans l’Uttar Pradesh, a mis en ligne une vidéo dans la soirée du 27 octobre. Elle montre un officier en uniforme libérant doucement un bébé Gavial d’un récipient cylindrique dans de l’eau stagnante. Le museau long et mince caractéristique était clairement visible dans la vidéo. On voit le bébé reptile nager rapidement et disparaître dans les eaux boueuses.

Badhawan a expliqué que les Gharials se trouvaient autrefois dans tout le sous-continent indien, au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, au Népal, au Pakistan et au Myanmar. Cependant, l’espèce est maintenant limitée à seulement 2% de son aire de répartition historique. Il a déclaré que les Gharials sont une espèce en danger critique d’extinction, avant d’annoncer que 120 Gharials ont été relâchés dans la rivière Gerua jeudi, renforçant sa conservation.

Autrefois trouvés en Inde, au Pakistan, au Népal, au Bangladesh, au Bhoutan et au Myanmar, mais maintenant limités à seulement 2% de son aire de répartition historique, les gharials sont une espèce en danger critique d’extinction. 120 gharials ont été relâchés dans la rivière Gerua aujourd’hui, renforçant sa conservation@rameshpandeyifs @ParveenKaswan @UpforestUp pic.twitter.com/CHShYyiOKF — Akash Deep Badhawan, IFS (@aakashbadhawan) 27 octobre 2022

Amar Ujala a rapporté que les bébés Gharials avaient été amenés du parc Kukrail Ghariyal à Lucknow.

Dans une réponse à un internaute inquiet, l’agent de l’IFS a également déclaré que des publications comme celle-ci ne sont pas un phénomène annuel. La libération des gharials dans la rivière Gerua a été faite après un intervalle de quelques années, a-t-il écrit. Badhawan a en outre informé qu’un recensement annuel de leur population est effectué “en collaboration avec des organisations telles que WII, WWF et autres”.

Les utilisateurs de Twitter ont fait l’éloge de l’initiative, beaucoup applaudissant également Badhawan pour avoir partagé son excellent travail.

