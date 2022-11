Un agent de l’IFS partage une photo de bébés pandas roux avec un message

Rien ne se rapproche de voir des photos et des vidéos d’animaux sauvages jouant et se relaxant. Une de ces photos de pandas roux devient virale sur Internet et c’est vraiment incontournable. Mardi, l’officier de l’IFS Parveen Kaswan a partagé une photo d’adorables bébés pandas rouges et a posé des questions sur le seul centre d’élevage pour la conservation des pandas rouges en Inde.

L’officier de l’IFS a partagé des photos rares des créatures qui sont maintenant répertoriées comme en voie de disparition. Sur la photo, on voit les deux bébés pandas roux se blottir l’un à côté de l’autre et regarder adorablement la caméra. La photo montre leurs jolis yeux en bouton, leurs moustaches et leur corps recouvert de fourrure.

L’officier a écrit une légende dans laquelle il a révélé que ces deux bébés pandas roux se trouvent actuellement au Conservation Breeding Center et seront bientôt relâchés dans la nature. Il a écrit : « Ils sont maintenant en danger à cause de la perte d’habitat et du braconnage. Ceux-ci seront bientôt relâchés dans la nature. Parveen a en outre demandé aux utilisateurs des médias sociaux : “Savez-vous où se trouve le seul centre d’élevage pour la conservation des pandas rouges en Inde”.

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

En voyant ce message, plusieurs utilisateurs ont deviné où se trouve le centre d’élevage pour la conservation du panda rouge en Inde. Plusieurs utilisateurs ont deviné des endroits tels que Sikkim, Arunachal Pradesh, Darjeeling et bien d’autres. L’un des utilisateurs a également écrit: “Ils ont l’air si mignons”. Répondant à la légende de Parveen sur le fait de ne pas couper d’arbres, un autre utilisateur a écrit : « Après la déforestation, nous ne pouvons pas recréer la nature en plantant quelques jeunes arbres. A cela s’ajoutent notre cupidité et divers tabous, le tout ajouté à la perte des forêts. Premièrement, nous devons protéger nos forêts pour protéger toutes ces espèces ».

Le centre d’élevage pour la conservation du panda rouge se trouve dans le parc zoologique Padmaja Naidu Himalayan à Darjeeling. C’est également l’un des programmes d’élevage les plus réussis et les seuls de l’espèce dans sa zone de distribution naturelle (avec un centre subsidiaire à Gangtok).

À propos du panda roux

Un panda roux est légèrement plus grand qu’un chat domestique et a un corps semblable à celui d’un ours et une épaisse fourrure rousse. Selon WorldWildLife (WWF), il y a moins de 10 000 habitants. Les pandas rouges acrobatiques et extrêmement habiles aiment vivre dans les arbres. L’Himalaya oriental contient près de la moitié de l’habitat du panda roux. Ils comptent sur leurs longues queues touffues pour les aider à s’équilibrer et, vraisemblablement, à fournir de la chaleur en hiver. Selon le WWF, le mot “panda”, qui désigne un animal qui consomme du bambou ou d’autres plantes, est dérivé du mot népalais “ponya”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici