Un agent de l’IAS partage une vidéo d’une technique d’irrigation à l’aide de bovins et attire la critique

Peu de gens seraient en désaccord sur le fait que les Indiens sont imbattables en matière de jugaad. Ils peuvent être créatifs avec des méthodes de réflexion pour préserver l’environnement ou réduire la charge de travail quotidienne des tâches ménagères. Plusieurs vidéos et photos sur internet le prouvent. Récemment, une autre vidéo a été partagée par l’agent de l’IAS Awanish Sharan sur Twitter montrant des ruraux utilisant du bétail pour produire de l’eau pour irriguer les champs et produire de l’électricité. Dans les images désormais virales, un bétail est vu sur une charrette à bœufs qui s’est transformée en tapis roulant pendant que l’animal marche, de l’eau est générée pour saupoudrer les champs de la ferme.

Après quelques images, on peut voir un homme montrer qu’il aide aussi à produire de l’électricité. Même quelques bovins de plus peuvent être vus dans le même tapis roulant desi utilisé pour les grosses machines agricoles. “Innovation en Inde rurale. C’est incroyable! (sic) », l’officier de l’IAS a légendé la vidéo.

INDE RURALE Innovation. C’est incroyable!! pic.twitter.com/rJAaGNpQh5 — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 23 septembre 2022

Cependant, Twitterati n’a pas pris la vidéo sur une note positive. Ils ont même critiqué l’innovateur pour avoir utilisé des animaux d’élevage pour son invention et ont qualifié la vidéo de “cruauté envers les animaux”.

L’un des utilisateurs a écrit : « Bonne innovation ! Mais la cruauté envers les animaux ! Qui regarde ça ? Et les gens comme vous juste pour quelques likes font n’importe quoi !

Bonne nouveauté !! Mais la cruauté animale ! Qui regarde ça ! Et prople comme toi juste pour quelques likes fais n’importe quoi ! — Sanam Bains (@SanamBains) 23 septembre 2022

Quelqu’un a également mentionné: «Désolé, mais ce cas clair de maltraitance animale. L’animal est mis dans une situation où il n’a pas d’autre choix. Marchez ou tombez et blessez-vous !! Ce n’est pas ainsi qu’un agriculteur devrait se comporter. Utiliser Bull pour obtenir de l’aide et l’utiliser comme machine sont deux choses différentes.

Désolé mais ce cas clair de maltraitance animale. L’animal est mis dans une situation où il n’a pas d’autre choix. Marchez ou tombez et blessez-vous !! Ce n’est pas ainsi qu’un agriculteur doit se comporter. Utiliser le taureau pour obtenir de l’aide et l’utiliser comme une machine sont deux choses différentes. https://t.co/wEYcDfWXXg – Mithilesh Rane (@ MithileshRane1) 23 septembre 2022

Un autre a dit : “C’est une innovation dans la cruauté !”

C’est l’innovation dans la cruauté ! https://t.co/0a30MTNyjL — sandeep kumar (@sandeep_krp) 23 septembre 2022

Un cyber-internaute a également déclaré : « Nous n’avons pas seulement besoin de la technologie la plus sophistiquée ; il est plutôt plus important d’avoir et d’adopter la technologie appropriée, même s’il s’agit d’un JUGAD.

Nous n’avons pas seulement besoin de la technologie la plus sophistiquée; il est plutôt plus important d’avoir et d’adopter la technologie appropriée, même s’il s’agit d’un JUGAD. https://t.co/iW4AMkfrw9 – ASHWANI MAHAJAN (@ashwani_mahajan) 23 septembre 2022

Un autre utilisateur a ajouté: “Eh bien, ce n’est pas incroyable. C’est obliger certains sans voix et pour moi c’est de la cruauté.

Eh bien ce n’est pas étonnant. C’est obliger certains sans voix et pour moi c’est de la cruauté. – Ash (@asheeshsisar) 23 septembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 1,56 lakh vues et compte toujours.

